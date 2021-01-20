Öncelik Denizcilik Portalı Olacak

Denizcilik Genel Müdürlüğü gemi ve su araçlarıyla ilgili işlemler için liman başkanlıklarından önce bakanlığın denizcilik portalına müracaat edilmesini istedi.

GEMİ VE SU ARAÇLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER İÇİN DENİZCİLİK PORTALI KULLANILACAK

Liman başkanlıklarından 15 Ocak’tan bu yana randevusuz işlem yapılmıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Gemi ve su araçları ile ilgili işlemler için önce Liman Başkanlıklarına değil Denizcilik Portalı’na gidiyoruz. Sistem üzerinden gerçekleştirdiğiniz başvuru üzerine verilen randevu ile işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz” denildi.

Denizcilik portalına şu adresten ulaşılabiliyor:

https://umurbey.uab.gov.tr/Vatandas/L

Vira Haber