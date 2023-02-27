Önümüzdeki Aydan İtibaren Yeni Konteyner Gemileri Ciddi Bir Şekilde Pazara Girecek

Bu yıl 23.000 TEU’nun üzerinde toplam 32 gemi teslim edilecek ve altı adedinin sadece Mart ayında pazara çıkması planlanıyor. Bu yıl ayrıca 12.000-16.000 TEU’luk 67 neo-panamax gemi daha teslim edilecek ve bunlardan 11’i Mayıs ayında yapılacak.

2027 yılına kadar Asya’daki tersaneler ile kontratı imzalanan rekor seviyedeki konteyner gemisini içeren sipariş defteri, dünyanın en büyük ikinci ve üçüncü konteyner hatları olan Maersk ve CMA CGM’nin mevcut filolarından daha büyük bir rakam olan toplam 7.692m TEU’dur. Bu rakam Alphaliner’a göre tahmin edilen bir rakamdır. Clarksons Research’e göre, geçen yılın Temmuz ayına gelindiğinde, konteyner gemisi sipariş defteri ilk kez DWT olarak hem tanker hem de bulker sipariş defterlerinden daha büyük hale geldi.

Alphaliner’a göre şu anki sipariş defteri neredeyse mevcut filonun % 29,5’u kadar bir düzeye ulaşmış ve bu siparişlerde daha büyük boyutlu gemilere doğru bir kayış olduğu görülmektedir. Clarksons verileri, yalnızca LNG sektörünün mevcut filo oranına göre daha yüksek bir sipariş defterine sahip olduğunu gösteriyor.

Xeneta’nın baş analisti Peter Sand, Splash’ın geçen ay yayınlanan 2023 konteyner piyasası analizinde, planlanan sipariş defterinin %25’inin erteleneceğini, ancak %10’dan fazlasının iptal edilmesinin beklenmediğini ve bunun muhtemelen doğrudan ve pahalı iptallerden ziyade diğer seçenekler olacağını öngördü.