Onursan 40’ıncı Kuruluş Yıldönümünü Coşkuyla Kutladı

Davete İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Serhat Barış Türkmen, Orhan Gülcek başta olmak üzere DTO Meclis üyeleri, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oral Erdoğan, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) yöneticileri, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İlker Meşe, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Teker, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Zafer Akbulut, denizcilik sektörünün STK başkan ve yöneticileri ile denizcilik sektörünün önde gelen temsilcileri, Onursan çalışanları ve aileleri katıldı.

Onursan ailesinin ev sahipliğinde gerçekleşen gecede; Onursan Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Onur ve eşi, oğulları Barbaros Onur ve Bahadır Onur eşleri ile birlikte misafirlerini ağırladılar.

Kokteyl ile başlayan gecede Onursan Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Onur bir konuşma yaptı. Yılmaz Onur konuşmasında şunları söyledi: “1983 yılında Haliç’te başlayan yolculuğumuzun 40. Yılına ulaştığımız bu günlerde sizleri aramızda görmekten büyük bir onur duyuyor ve hepinize katılımlarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bugünlerde ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. 1 Kasım 1937 günü TBMM’nin açılış konuşmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız” sözleriyle denizciliği ve denizcilikte ülkemizin vizyonunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Onursan Şirketler Grubu olarak Atamızın bu sözleri, bizim için daimî bir rehber olacaktır.

“Kendi Alanımızın Yenilikçi ve Lider Firması Olmaktan Gurur Duyuyoruz”

ONURSAN olarak, 40 yıldır sektörün içinde, kendi alanımızın yenilikçi ve lider firması olmaktan gurur duyuyoruz. Türk ve yabancı denizcilik şirketlerinin gerek ülkemiz kara sularında, gerekse yurtdışı uğrak limanlarında ihtiyaç duyduğu servis hizmetlerini sağlamaya devam ediyoruz. Denizde can güvenliği, şüphesiz ki biz denizciler için en önemli konulardan biridir. İşte bu nedenle kaliteyi ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek adına Türkiye’nin en deneyimli teknik ve idari ekibiyle hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Filika, yangın söndürme sistemleri, Can salı ve kalibrasyonu kapsayan dört ana iş istasyonumuzla; Tuzla, Yalova ve İzmir başta olmak üzere Rize’den İskenderun’a kadar ülkemizin tüm liman ve tersanelerinde servis olanağı sağlayabilmekteyiz.

Sektörden elde ettiğimiz kazancımızı, yine sektöre yatırım yaparak servislerimize devam ediyoruz. Ülkemiz içinde bulunan üç merkezimiz ve Amerika’daki şubelerimizin yanına, bu yıl eklediğimiz Onursan Europe Rotterdam şubemizle de servis ağımızı genişletiyoruz. 2019 yılında şirketler gurubumuza dahil olan GEPA Firması ile de Türkiye’nin ilk fiberglas tekne, filika ve yat üretimini yaptığımız gibi, yerli ve klas onaylı kurtarma botlarını da üretmekteyiz. Donanmamıza katılmış olan TCG Anadolu ve TCG Derya gemilerine ait komutan botlarının firmamız tarafından üretilmiş olmasından dolayı da ayrıca gurur duymaktayız. Siz değerli sektör temsilcileri ile geçirdiğimiz bu 40 yıllık süreçte, amacımız, işimizi en iyi şekilde yapmaktır. Bu amacımızı gerçekleştirirken en önemli sermayemiz ise çalışma arkadaşlarımızdı.

Öncelikle bana ve oğullarıma her koşulda destek olan sevgili eşim Gülçin’e, baba mesleğini severek yapan, atılımlarını bu yönde gerçekleştiren ve bayrağı benden sonra devralarak bu yürüyüşü devam ettirecek olan evlatlarım Barbaros ve Bahadır’a, onların her zaman yanında olan değerli eşleri, sevgili kızlarım Tuğba ve Çiğdem’e, Bazen açık denizde bir offshore platformunda, bazen boğazdan geçen bir gemi üzerinde, bazen saatlerce yol giderek ulaştıkları bir limanda, mevsim şartları ne olursa olsun gecesini gündüzüne katarak, alın teri döken teknik ekibimize, operasyon süreçlerinde teknik ekibimizi yönlendiren ve koordinasyonunu sağlayan operasyon ve satış ekibimize, yönetim, idari ve mali işler konularında özveriyle çalışan yönetici ve çalışanlarımıza kendini bu ekibin bir parçası olarak hisseden tüm mesai arkadaşlarımıza bu yolculukta bizlerle birlikte oldukları için şahsım ve şirketim adına teşekkür ediyorum.

Onursan Grubu olarak yola çıktığımız ilk günkü heyecan ve azimle ülkemizi layıkıyla temsil edebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Emin adımlarla yürüdüğümüz bu yolda yanımızda olduğunuz için teşekkür eder, saygılar sunarım”.

Gecede Yılmaz Onur’un ardından dönem arkadaşı Kaptan Saim Oğuzülgen de bir konuşma yaptı. Oğuzülgen Onursan’ın ve Yılmaz Onur’un yol hikayesinden bahsederek, Onursan’ın 40. Kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kaptan Saim Oğuzülgen, 1980 senesinden beri Yılmaz Onur’u tanıdığını belirterek, kendisinin başarılarını ailesi ve evlatları ile beraber izlediğini söyledi. Oğuzülgen şunları söyledi: “Sen takdire ve alkışlanmaya layık, denizcilik sektörümüzün emin adımlarla ilerleyen bir kuruluşun yöneticisisin. O günden bugünlere gelindi. Sonuçta yılmaz kardeşim ağabeyiyle birlikte bir şirket kurdu. İsmi ONURSAN. Tarih 1983, daha sonra şirketi kendi mühendislik ufku ile meslek tecrübesi ile geliştirdi. Başarılı bir insanın arkasında onlara kol kanat geren bir aile annesi vardı. Sonuç olarak bugün burada toplandıysak yapıcılığıyla, mütevaziliğiyle evlatlarına kol kanat germesiyle bence 40 yıl boyunca Türk denizcilik sektörü ve uluslararası denizcilik sektöründe biz denizciler için en önemli bir konuyu gerçekleştirdiler. O da denizcilerin can emniyeti ve gemilerin yangın emniyeti ile ilgili olması gereken olguları gerçekleştirdiler. İşte o ONURSAN. ONURSAN 40 yıldır denizcilerin can emniyeti ve gemilerin yangın emniyeti ile faaliyet gösteriyor. Çünkü daha önce bu sektörde yabancılar vardı. İşte onların yerine bir Türk firması girdi ve 40 yılını doldurdu teşekkür ediyorum”.

Gece, Hande Yener konseri ile devam etti, ardından da Onursan’ın 40. Kuruluş Yıl dönümü pastası kesildi. Pasta kesiminde Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Onur ve eşi, Barbaros ve Bahadır Onur eşleri ile yer aldı. Pasta kesimine Hande Yener de katıldı.

Gecenin sonunda Onursan Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Onur, Onursan Grup İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü İsmail Cörüt başta olmak üzere bütün çalışanlarına bu güzel organizasyon için teşekkür etti.

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