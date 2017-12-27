Öztürk: Hiçbir başkanın buradan kazancı yoktur

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Aralık ayı meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, 3 Nisan 2018 tarihinde yapılacak oda seçimlerini hatırlatarak, "Benim için 1 dönem yeterli ise siz zaten seçmeyeceksiniz. Eğer siz 'Devam edin' derseniz, devam eder. Hiçbir başkanın buradan kazancı yoktur. Burası gönül işidir" dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Nisan'da yapılacak olan TOBB seçimleri öncesi İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Şubesi Yönetim Kurulu hakkında konuştu. Öztürk, "4 ay sonra seçimler yapılacak. Yeni yönetim oluşacak. Meslek edinmekten bir gün daha pişman olmadığım görevi, daha iyi insanlara devrederek gideriz. Şahsım ve yönetim kurulundaki görevli arkadaşlarımda dahil olmak üzere elimizden geleni yapmaya çalıştık. Görüyoruz ki böyle algılanmamış. Her şeyin daha iyisi vardır" dedi.

"HİÇBİR BAŞKANIN BURADAN KAZANCI YOKTUR"

Denizcilik için önemli insanların hayatını kaybettiğini ve bunun üzücü olduğunu belirten Öztürk, "İnsanlar doğuyor büyüyor ve gidiyor. Geride hoş bir seda kalıyor. Kalması için insarlar çaba gösteriyor. Ben ve ekibim sizlerin de gayretleriyle hak etmediğimiz şeyleri görüyoruz" dedi. Görevlerin belirli bir zamanı olduğunu ve koltuk sevdalısı olmadığını söyleyen Öztürk, şöyle konuştu:

"Benim için 1 dönem yeterli ise siz zaten seçmeyeceksiniz. Eğer siz devam edin derseniz, devam eder. Hiçbir başkanın buradan kazancı yoktur. Burası gönül işidir. Yapmaya gayret ediyoruz. Bu işi yaparken dışarıda içtiğiniz ilaç bile konuşuluyorsa bu sıkıntıdır."

Vira Haber