DEFMED’te görev değişimi

DEFMED’in olağan genel kuruluna dernek üyeleri iştirak etti. Önceki Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bilgin’in açılış konuşmasıyla başlayan genel kurulda Kenan Yalavaç Divan Kurulu Başkanlığına, Didem Özer Çaylan ve Ender Mert Eyigün de Divan Kurulu Üyeliğine seçildi. Bilgin, konuşmada yönetim kuruluna teşekkür ederek başkanlığını yaptığı iki dönemdeki faaliyetler hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Tüm üyelere tek tek teşekkürlerini ileten Bilgin, Derneğin daha iyi yerlere gelmesi için çalışmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından yeni yönetim kurulunun seçimine geçildi. Yapılan seçimle; Orçun Erbayraktar Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Bülent İbik ve Tolga Karpat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na, Mustafa Aslan Sayman Üyeliğe, Deniz Kıran Yazman Üyeliğe, Onur Akdaş ve Aylin Kurtulan ise Asil Üyeliğe seçildiler.

Seçimin ardından söz alan DEFMED’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Erbayraktar, önceki yönetim kuruluna teşekkürlerini sunarak sözlerine başladı. Aldıkları bayrağı daha yukarılara taşımak için çalışacaklarını bildiren Erbayraktar, yeni yönetim kurulunu sahneye çağırarak haziruna tanıttı. Genel kurulun desteği ve alkışları arasında görevi devralan yeni yönetim kurulu, seçim sonrasında tebrikleri kabul etti.

Genel Kurulun ardından düzenlenen kokteylde mezunlar ve öğrenciler tanışma ve konuşma fırsatı buldu. DEFMED’in geleneksel olarak düzenlediği 16. Geleneksel Yeni Yıla Merhaba Yemeği esnasında Başkan Orçun Erbayraktar, bir önceki Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bilgin ve eski Yönetim Kurulu Üyeleri ile Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. A. Güldem Cerit ve Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci’ye, Gala Yemeği için Gold Sponsorlar NARES Uluslararası Taşımacılık ve MSC Medlog’a, Kokteyl için Silver Sponsor ENATRANS’a ve Wifi bağlantısı için Bronze Sponsor DSV firmalarına teşekkür plaketlerini sundu. Yemekte izletilen Dernek tanıtım filmi de izleyenlerden büyük alkış aldı. Mezunların ve öğrencilerin katılımıyla devam eden yemekte katılımcılar canlı müzik eşliğinde keyifli zaman geçirdi.

Vira Haber