Pakistan ASELSAN Zargana’yı Kabul Etti

ASELSAN tarafından Pakistan Donanması için üretilen ZARGANA Torpido Karşı Tedbir Sistemi’nin fabrika kabul testleri, başarıyla gerçekleştirildi.

Pakistan Deniz Kuvvetleri AGOSTA90B Sınıfı Denizaltıların Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi kapsamında; ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ZARGANA Denizaltılar için Torpido Karşı Tedbir Sisteminin fabrika kabul testleri; Pakistan Ateşesi, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi ve Ana Yüklenici STM yetkililerinin katılımları ile tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde geliştirilen ZARGANA’nın Endonezya’ya ait denizaltılara entegrasyonu kapsamında; Endonezya Savunma Ateşesi ve Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı temsilcileri katılımlarıyla gerçekleştirilen fabrika kabul testleri de tamamlandı.

ASELSAN’ın geliştirdiği Denizaltılar için Torpido Karşı Tedbir Çözümleri donanmada kullanılmakta olup 2019 ve 2020 yıllarında Endonezya Deniz Kuvvetlerine teslim edilen ZOKA Akustik Aldatıcı/Karıştırıcılar ile ilk defa dünyaya açıldı.

Lançer Sistemi, Karar Destek Sistemi ve ZOKA Akustik Aldatıcı/ Karıştırıcı alt sistemlerini barındıran ZARGANA sistem çözümü ise ilk defa yurt dışına ihraç ediliyor. Entegrasyonların tamamlanması sonrasında Pakistan ve Endonezya’daki diğer denizaltılara tedarikin de önü açılacak.

ZARGANA, dünyadaki benzerlerinden üstün yeteneklere sahip ilk ve tek milli denizaltı torpido karşı tedbir sistemidir. Sistem, denizaltıdan alınan hedef ve ortam verilerini kullanarak denizaltıya hücum gerçekleştiren torpidoya karşı en uygun sakınma taktiğinin belirlenmesini ve belirlenen taktiğe göre iskele ve sancakta yer alan lançerlerden akustik aldatıcıların ve karıştırıcıların programlanarak fırlatılmasını sağlıyor. Akustik karıştırıcılar geniş bantta gürültü üreterek torpidonun denizaltıyı tespit etmesini engellerken, akustik aldatıcılar ise denizaltıyı taklit ederek torpidoyu yanıltıyor.