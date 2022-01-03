2021 Yılındaki Gemi Siparişlerinin Yüzde 50'sini Çinli Şirketler Aldı

Çin geçen yıl 965 yeni gemi siparişiyle küresel pazar payı bakımından dünyada ilk sırada yer aldı.

Çin geçen yıl 965 yeni gemi siparişiyle küresel pazar payı bakımından dünyada ilk sırada yer aldı. Küresel gemi yapımı ve denizcilik piyasası hakkında yetkili bir araştırma ve analiz kuruluşu İngiliz Clarkson Research tarafından yayınlanan verilere göre, geçen yıl dünya çapında bin 846 yeni gemi siparişi verildi.

Bunlar arasında Çinli gemi yapımı işletmelerinin aldığı sipariş sayısı 965 oldu ve küresel pazarın yaklaşık yüzde 50’sini oluşturdu. Güney Kore Çin’i izleyerek 403 siparişle küresel pazarın yüzde 38’ini oluşturdu ve ikinci sırada yer aldı.

Geçen yıl deniz taşımacılığı ücretinde büyük artış görüldü. Konteyner gemilerinin siparişi 2020 yılına göre en az 10 kat arttı. Çin, büyük rekabet gücüyle, konteyner gemi siparişlerinin yüzde 50’sini aldı.