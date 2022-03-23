Panama Deniz Ticareti Genel Müdürü DTO'yu Ziyaret Etti

Panama Cumhuriyeti Deniz Ticareti Genel Müdürü Rafeel Cigarruista ile Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Liman Kontrol Şefi Victor Lau ve beraberindeki heyet, İMEAK DTO'yu ziyaret etti.

Merkez binamızda, 21 Mart 2022 Pazartesi günü gerçekleşen ziyarette, konukları İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ağırladı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki deniz ticareti ile ilgili konular ele alındı.

Toplantını sonunda Tamer Kıran ve Rafeel Cigarruista birbirlerine plaket takdim etti.