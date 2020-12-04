Pandemi Sürecinde Kilit Personel Gemiadamları Değişim Kuralları Yayımlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Pandemi Sürecinde Kilit Personel Gemiadamları Değişim Kuralları'nı şu açıklamayla duyurdu:

Tüm dünyada ve ülkemizde hızla yayılan ve pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının önlenmesi için gerekli tedbirler alınarak ilgililere duyurulmuş ve uygulamaları takip edilmiştir. Alınan tedbirlerle risklerin en aza indirilerek Covid-19 mücadelesinin sürdürülebilmesi için denizyolu taşımacılığının idamesi her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir.



Söz konusu durum dikkate alındığında, lojistik sektörünün denizcilik kolunda faaliyet gösteren gemiadamları, kılavuz kaptanlar, balıkçı gemisi personeli, sondaj gemileri personeli, gemi acenteleri, kıyı tesisi ve açık deniz tesisi çalışanları ile gemi ve tesislere hizmet sağlayıcıların, görev yaptıkları süre içerisinde İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi döneminde lojistik sektöründe çalışanlar için belirlenen kurallara tabi oldukları görülmektedir.



Öte yandan, yurda giriş ve çıkış yasakları ile sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemlerde gemilerin olağan personel değişim hareketlerinde kısıtlama olması durumunda, ülkemiz limanlarında taşımacılığın aksamadan devam etmesi gerekmektedir. Bunun amaçla gemiadamları değişimleri, ilgili kurumlarla ortaklaşa hazırlanan ve “Gemiadamları, deniz lojistiği ve tedarik zincirinde kilit çalışan olarak kabul edilir” hükmünü içeren Ek'teki kurallar çerçevesinde yürütülecektir.

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Vira Haber