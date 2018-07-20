Petrol deposu patladı!

Yarı resmi Tasnim haber ajansının bildirdiğine göre, Humeyn merkez sanayi bölgesindeki bir petrol deposunda meydana gelen patlamada iki kişi yaralandı.

Tasnim'in bildirdiğine göre, kurtarma ekipleri ve itfaiyeciler yangını kontrol etmeye çalışıyorlar. Petrol ürünleri dolu olan tanklar yanıyor. Bir kişinin de kayıp olduğu patlamanın nedeni soruşturuluyor.

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Vira Haber