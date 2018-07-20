Petrol deposu patladı!
İran haber ajansı Tasnim'in son dakika haberine göre, petrol deposunda patlama meydana geldi.İki kişi yaralandı bir kişi kayıp.
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Yarı resmi Tasnim haber ajansının bildirdiğine göre, Humeyn merkez sanayi bölgesindeki bir petrol deposunda meydana gelen patlamada iki kişi yaralandı.
Tasnim'in bildirdiğine göre, kurtarma ekipleri ve itfaiyeciler yangını kontrol etmeye çalışıyorlar. Petrol ürünleri dolu olan tanklar yanıyor. Bir kişinin de kayıp olduğu patlamanın nedeni soruşturuluyor.
Ayrıntılar geliyor...
Vira Haber
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Etiketler : İran, petrol deposu, patlama
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