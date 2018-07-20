KEGM kurumlar vergisinde ilk beşte

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, en çok vergi veren 5 kurum arasında yerini aldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul'da en çok vergi ödeyen beş kurum arasına girdi.

İstanbul genelinde ödenen kurumlar vergisinde 2017 yılı itibariyle en yüksek vergi veren 5 mükellef arasına giren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne başarısından dolayı; eski Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından 'Başarı ve Teşekkür Belgesi' verildi.

'Başarı ve Teşekkür Belgesi'ni, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü adına, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz teslim aldı.

Vira Haber