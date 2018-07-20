Deniz market, teknelerin hizmetinde

Göcek’te Nisan ayında hizmete başlayan 16 metre uzunluğundaki ve 50 metrekare alışveriş alanı olan CarrefourSA Mavi, sabah 8.00 ile 22.00 arasında her gün belirli bir rota üzerinde ilerleyerek, teknelere anında satış yaparken, iletişimler ile de alınan siparişler teslim ediyor. CarrefourSA Mavi, Göcek koylarında konaklayan gulet,sailing, charter, teknelerine ve kara ulaşımı olmayan restoranlara da market alışverişlerini ayaklarına götürüyor.

“Çeşitli ürünlerimiz ile birçok ihtiyacı karşılıyoruz”

Koylarda yatlarda konaklayan tatilcilere güzel bir hizmet sunduklarını söyleyen CarrefourSA Ege ve Akdeniz Satış Grup Müdürü Ersin Ceylan, "Tatillerini Göcek'te geçiren vatandaşlara, marinada bulunan mağazalarda sabah 8.00 ile akşam 22.00 arasında teknelere ürün temin ediyoruz. Ayrıca özel siparişleri de karşılıyoruz. Teknede taze gıda, tekstil, içecek, deniz malzemeleri gibi yat müşterinin temel ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli ürünlerimiz var. Bununla birlikte kara ulaşımı olmayan restoranların da et, balık gibi ihtiyaçlarını temin ediyoruz" dedi.

Özel yat kaptanı Mustafa Kiremitçi ise "ilk defa Göcek'e geldim. Bu yazı bu bölgede geçireceğim. Göcek’te bir koyda herhangi bir şeye ihtiyacım olduğunda merkeze botla gitmem en az 100 TL bezin yakacak. Ancak buna gerek kalmadı. Çünkü CarrefourSA Mavi her gün koylara geliyor. Böylece alışverişimi taze bir şekilde yapıyorum" ifadelerinde bulundu.

CarrefourSA Mavi’nin, Göcek koylarında 30 Eylül’e kadar hizmet vereceği bildirildi.

Vira Haber