Petrol Ofisi Grubu, Madeni Yağlar Sektöründeki Liderliğini 2022 Yılında da Sürdürdü

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre, Türkiye madeni yağ ve kimyasallar pazarı 2022 yılında yüzde 4,4 büyüyerek 401 bin 439 tonluk satışa ulaştı.

Petrol Ofisi Grubu ise büyümesini geçtiğimiz yıl da sürdürerek yüzde 29'u aşan pazar payı ile toplam madeni yağ ve kimyasallar pazarındaki liderliğini 13. yılına taşıdı.

Şirketin yalnızca madeni yağdaki pazar payı yüzde 28,3, yalnızca kimyasallardaki pazar payı ise yüzde 37 olarak gerçekleşti.

Petrol Ofisi Grubu'nun 2022 yılında bu ürünlerde yurt içinde gerçekleştirdiği toplam satış miktarı 117 bin ton oldu. Şirket, 4 kıtada 33 ülkeye yaptığı madeni yağ ihracatını da 16 bin tonun üzerine çıkarttı.

Petrol Ofisi Grubu, yaklaşık 140 bin tonluk yıllık üretim ve 66 bin tonluk depolama kapasiteli Kocaeli Derince'deki madeni yağ fabrikası ile 400'den fazla zengin ürün gamı ile tüm sektörlere hizmet veriyor. Tesiste yer alan merkezlerinden biri olan Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi (POTEM) ise yılda ortalama 150 bin adet test gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, paydaşlarıyla gerçekleştirdikleri iş birlikleri, sektöre kazandırdıkları yeni ürün ve çözümlerle Türkiye'de madeni yağ ve kimyasallar pazarının en çok tercih edilen markası olarak müşterilerinin yanında yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

PETDER verilerinin de gösterdiği üzere 2022 yılında sergiledikleri başarıyla liderliklerini bir kez daha pekiştirdiklerini kaydeden Gürsu, 'Üretim ve AR-GE'deki gücümüz sayesinde hızlı, esnek ve her şarta uyum sağlayabilen bir yapıya sahibiz. Müşteri odaklı yaklaşımımızla pazara öncülük eden çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Distribütörlerimiz ve bayilerimizle birlikte müşterilerimize en iyisini sunmak için azimle çalışmaya, ürün ve hizmetlerimizi genişletmeye devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.