Petrol Sızıntısının Ulaştığı Kıyı Bölgesi Tehdit Altında

Filipinler'in Oriental Mindoro eyaleti kıyılarında geçen hafta batan tankerden sızan petrolün yayıldığı bölgede çok sayıda kişide sağlık sorunları ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, 800 bin litre endüstriyel akaryakıt taşıdığı bildirilen "The MT Princess Empress" tankerinin geçen hafta Oriental Mindoro eyaleti kıyılarında batması, bölge sakinleri ve canlı yaşamı açısından ciddi risklere yol açtı.

Filipin Sahil Güvenliği (PCG), batık gemi MT Princess Empress'in sıfır noktasında operasyonlarını artırmak üzere çalışmalarını sürdürdü. Kore Sahil Güvenlik (KCG) Özel Müdahale Birimi ve Filipinler'deki Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği yetkililere bilgi verdi.

Vira Haber