Pire Limanı'nda yaşananlar Aliağa için fırsat oldu

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen meclis toplantısında Kasım ayı toplantı zabıtları onaylandı. Ekim ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Kasım ayı faaliyet raporunun da üyelerle paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı, Yeni Foça Sörf ve Yelken Kulübü yetkilisi Nadir Nazım’ın sektörel konuşması ile devam etti.

Nadir Nazım’ın konuşmasının ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek kasım ayı faaliyetleri ile Aliağa’da ve Türkiye genelinde gerçekleşmiş olan ihracat-ithalat rakamları üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

Limanlar Sempozyumunun önemi

Konuşmasına geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Limanlar Sempozyumunun önemine değinerek devam eden İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Limanlar Sempozyumunda temel amacın “Türkiye’nin coğrafi avantajından en iyi şekilde faydalanarak modlar arası (intermodal) ve çok modlu (multimodal) uygulamaların geliştirilmesi; demiryolu ve denizyolu taşıma paylarının artırılması; hızlı, esnek, emniyetli, güvenilir ve entegre bir ulaştırma sisteminin tesis edilmesiyle lojistik maliyetlerin düşürülmesi, ticaretin kolaylaştırılması ve ülkemizin rekabet gücünün artırılması olduğu dile getirdi.

“Deniz İpek Yolu” koridoru

Lojistik Master Planı ve Ulusal Ulaştırma Ana Planının tamamlanmasında ki en önemli konunun Çandarlı ve Filyos Limanlarının tamamlanması, Doğu Akdeniz bölgesinde transit yük odaklı büyük ölçekli bir ana limanın hayata geçirilmesi olarak hedeflendiğini belirten Başkan Şimşek şöyle devam etti: “Asya-Avrupa hattındaki önemli ekonomiler arasında bir ulaştırma altyapısı, ticaret ve yatırım bağlantısı kurmayı amaçlayan “Bir Kuşak Bir Yol” (One Belt One Road-OBOR) projesi içinde bulunan “Deniz İpek Yolu” koridoru için çok önemli bir alternatif olan Çandarlı limanımız yapılan yatırımlarla önemli bir konumdadır. Kuşak ve Yol projesinde Çin’in proje kapsamındaki ekonomik koridorlar ile bir takım ülkeler ile ayrı ayrı kurduğu inisiyatifler dikkate alındığında Türkiye’ye önemli bir rol atfettiği ortadadır. Bakıldığında “Deniz İpek Yolu” projesindeki aktarma merkezlerinden biri olarak kurgulanan Yunanistan’daki Pire limanında oluşan gelişmeler Türkiye’ye deniz taşımacılığında hem gemi adedi hem de elleçlenen tonaj baz alındığında 2. Liman bölgesi olan Aliağa’mız ve Çandarlı’mız için bir fırsat yaratacak duruma gelmiştir. Bölgemizde bulunan 2 büyük petrokimya tesisiyle birlikte hem yakıt ikmal aktarma merkezi, hem de gelişen alt yapısı ve yatırımlarla büyük bir aktarma limanları merkezi durumuna gelmesi en büyük isteklerimizden ve amaçlarımızdandır” dedi.

Toplantı, geçtiğimiz günlerde Aliağa Liman Başkanlığı görevini bırakan Levent Köleteli ve Aliağa Helvacı Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni, Milli Sporcu ve Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak’a hizmetlerinden ve başarılarından dolayı Başkan Adem Şimşek’in plaket takdim etmesiyle son buldu.

Vira Haber