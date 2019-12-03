PRÜ'de Arktik bölgesi konuşulacak

Piri Reis Üniversitesi (PRÜ) Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Hukuk Fakültesi yarın (4 Aralık 2019 Çarşamba) “Arktik Bölgesinin Siyasi Ve Hukuki Önemi İle Türkiye Açısından Değerlendirilmesi” konulu bir panel düzenliyor. Panelin açılış konuşmaları PRÜ Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, IMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve PRÜ Mütevelli Heyet Başkanı Tamer Kıran ve Prof. Dr. Sezer Ilgın tarafından gerçekleştirilecek.

Dr. Bülent Özer Panelde 'Kuzey Kutbunun Hukuki Rejimi' konusunu etraflıca işleyecek. Doç Dr. Burcu Özsoy ise 'Türkiye'nin kutup vizyonu' konusunu değerlendirecek. Svalbart Antlaşması'nın Türkiye için önemi de panelde ele alınacak.

Vira Haber