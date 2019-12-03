Kuveyt’ten Aramco’ya 1 milyar dolar yatırım

Kuveyt Yatırım Otoritesi'nin ilk halka arza önemli miktarda fon aktarma konusunda isteksiz olmasına karşın hükümetin söz konusu yatırımın ülkenin stratejik menfaati yönünde olduğunu belirttiği ifade edildi.

Kuveyt'in söz konusu kararını Pazartesi günü Aramco'ya bildirdiği belirten kaynaklara göre Kuveyt'i Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 1.5 milyar dolar yatırım yapmaya karar veren petrol zengini üyesi Abu Dhabi takip etti.

Dünyanın en büyük petrol şirketinin yüzde 1.5 hissesini satmak isteyen krallık, halka arzdan 25 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

Vira Haber