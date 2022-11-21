Piri Reis ve Dünya Denizciliğindeki Yeri

Toplantı açılış konuşmasını Deniz ve İçsular Düzenleme Eski Genel Müdürü Cemalettin Şevli yaptı. Şevli Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz’a, Vakıf Yetkililerine, veli ve öğrencilere ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Piri Reis Salonunun kısa süre önce Piri Reis Denizcilik Vakfı tarafından tefrişatının yapıldığını ve salonun denizcilik sektörü eğitimine katkı sağlayacağını bildirdi. Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Kaptan Salih Zeki Çakır’ın eğitime yaptığı katkıların ayrı bir önemi olduğunu dile getirdi.

İTÜ MTAL Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros’un açılış konuşmasında okulumuzun tanıtım filminin izleterek, okulun ulusal ve uluslararası düzeyde önümüzdeki yıllarda ülkemiz için bilim ve teknolojinin ilerlemesine katkı sağlayacağını söyledi.

Piri Reis Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaptan Salih Zeki Çakır içinde bulunduğumuz tarihi binada denizcilik eğitimi aldığını ve “Büyük denizcimiz, bilim adamı, kaptanı derya, asker gibi bir çok önemli unvanı taşıyan Piri Reis ile ilgili bir panelde bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Denizcilik gelecek vizyonuyla günümüze taşınması gereken bir alan. Denizcilik kültürü ekonomisi, tarihi siyaseti birbirinden ayrılmaması gereken bir bütündür.” sözleriyle devam etti.

Prof. Dr. İdris Bostan “Bu meslek sadece mesleğin icabı olan teknik konular ile ilgili değil denizin sadece teknolojisine değil esasen sadece geçmişten alınan dersleri denizin tarihi kültürü ve bu denizlerde vücuda gelmiş gelişmeleri bilmenin önemli müddette faydalı olduğunu bilmenizi isterim. Esasen Piri Reis’i hem onun askeri denizci kimliği hem denizcilik bilimine verdiği önem ve meydana getirdiği isimleri hem de doğrudan denizcilik ile alakalı haritacılık ve deniz coğrafyası, deniz stratejileri ile ilgili meziyetleri ile anılıp tanımaya layık en önemli isimdir. Harita hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir. Ciddi bir şekilde bizim meselemiz olmalıdır.” Sözleriyle konuşmaya başlayıp eski ve yeni dünya haritaları üzerinden önemli noktalara değinmiştir. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğunun denizciliğe verdiği öneme de şu sözleri ile değinmiştir: “Osmanlı İmparatorluğu Denizci Bir İmparatorluk’tur, bu konuda 30 yılı aşkındır süren araştırmalarıma rağmen bu düşüncemi yıllar sonra söyleyebildim. Fatih Sultan Mehmet hükümdar, komutan ve devlet adamı olmasının yanında çok iyi yetişmiş bir akademisyendi. Deniz konularını ön planda tutmuştur. Az sayıda kaynak dışında esas itibariyle Piri Reis’in kendi gözlemlerine dayanan Kitâb-ı Bahriyye denizcilerin elinden düşürmediği bir rehber kitap olmuştur.”