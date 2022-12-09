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Pirireis'in deniz testleri başladı

Pirireis'in deniz testleri başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis'in deniz testlerinin 6 Aralık'ta başladığını bildirdi.

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 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis'in deniz testlerinin 6 Aralık'ta başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis'in 6 Aralık'ta deniz testleri başladı.
Pirireis denizaltımıza icra edeceği harekatlarda emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Vira Haber

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