Pirireis'in deniz testleri başladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis'in deniz testlerinin 6 Aralık'ta başladığını bildirdi.
A+A-
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis'in deniz testlerinin 6 Aralık'ta başladığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis'in 6 Aralık'ta deniz testleri başladı.
Pirireis denizaltımıza icra edeceği harekatlarda emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Vira Haber
Bu haber toplam 94 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.