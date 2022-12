İklim değişikliğinin Karadeniz'deki etkileri "BRIDGE-BS" projesiyle araştırılacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel liderliğinde "Karadeniz'de Dirençli Ekosistemlerde Mavi Büyüme Gelişimi için Araştırma ve İnovasyon" (BRIDGE-BS: Advancing Black Sea Research and Innovation to Co-Develop Blue Growth within Resilient Ecosystems) başlıklı çok uluslu proje geçen yılın haziran ayında başladı.

Konsorsiyumunu 7'si Karadeniz kıyı ülkesinden, 8'i Avrupa Birliği üye ülkesinden ve uluslararası kuruluşlardan olmak üzere toplam 33 ortağın oluşturduğu BRIDGE-BS, Avrupa Birliği'nin (AB) bilimsel kaynaklarını birleştiren "AB Ufuk 2020" programı içerisinde, bugüne kadar en fazla Türk ortağın yer aldığı proje olma özelliği taşıyor.

Bütçesi 9 milyon avro olan proje, Karadeniz'in ekosistem direncine, mavi ekonominin gelişmesine, bunu tamamlayıcı nitelikte ortak gözlem sistemleri geliştirmeye ve kara-deniz etkileşimlerine odaklanıyor.

Proje kapsamında ilk deniz seferi ise 13 bilim insanının katılımıyla ODTÜ Bilim-2 gemisi ile başladı. 30 gün sürecek sefer boyunca Karadeniz'de 150 ayrı noktadan numuneler alınacak ve ölçümler yapılacak.

Karadeniz seferine başlayan gemide AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Mustafa Yücel, kendileriyle projede yer alan diğer ülkelere ait araştırma gemilerinin de aynı dönemde Karadeniz'de bulunacağını ve ülkelerin ortak olarak ilk kış seferlerini gerçekleştireceğini söyledi.

Eş zamanlı araştırmalar yapılmasının en önemli konu olduğunu, verileri birleştirdikleri zaman "Karadeniz'de aralık ayının resmini çektik" diyebileceklerini dile getiren Yücel, "Biri kış, diğeri yaz olmak üzere 30'ar günlük 2 büyük sefer planladık. Haziran ayında da aynı seferin yaz başındaki versiyonunu çalışacağız. Bunların yanında ortaklarımız imkan bulup Karadeniz'e çıktıkça küçük çaplı örneklemeler yapmaya devam edecekler." dedi.

BALIK POPÜLASYONLARININ AZALMASINA YOL AÇAN ISINMA KARADENİZ'DE ÇOK KUVVETLİ"

Biyoçeşitlilik kaybına ve balık popülasyonlarının azalmasına yol açan ısınmanın Karadeniz'de çok kuvvetli olduğunu, okyanuslar ortalama 1,5 derece ısınırken Karadeniz'in 2 ila 2,5 derecelik ısınmaya maruz kaldığını bildiren Yücel, bu durumun, Karadeniz'in akıntı sistemlerinde de bazı hayati değişikliklere yol açtığına dikkati çekti.

Yücel, "Karadeniz'e özgü bazı iç akıntı sistemleri var, bunun çok yavaşladığını gördük. Bu, tarihsel olarak bilinen, gösterilen bir akıntıdır. Kış döneminde oluşur, dibe oksijen pompalar. Bunun maalesef çok çok yavaşladığını bulduk. Karadeniz'in bu tip nefes alış mekanizmaları sırf ısınma nedeniyle azalmış durumda." dedi.