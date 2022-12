AVS, Ulusal Denizci Öğrenciler Zirvesinde Denizci Öğrencilerle Birlikteydi

Denizciliğin birçok alanına değinilen zirve, ülkemizdeki tüm denizcilik fakültelerinden öğrencilerin tek bir paydada buluştuğu, sorunlarını konuşulduğu bir atmosferde yapıldı. Zirve bu yıl, farklı bir boyuta taşınarak, bir asırdır denizden ekmeğini çıkartan Türk milletinin genç denizcileri olarak, eğitimlerinin ilk yıllarından, meslekteki en yeni dönemlerine kadar karşılaşacakları durumları, sektörün liderleri ile farklı perspektiflerden değerlendirilme ortamı yarattı.

Özellikle denizci öğrenci organizasyonlarını her fırsatta destekleyen AVS Küresel Gemi Tedariği de, yetkilileri ile organizasyonda yerini aldı. Global denizcilik alanında çok sayıda geminin gıda ve teknik anlamda tedariğini yapan AVS, catering servisleri ile de organizasyonlarda fark yaratıyor. AVS’nin İnsan Kaynakları ve Eğitimlerden Sorumlu Müdürü Murat Bingül’ün de yer aldığı organizasyonda, denizci öğrencilerin soruları yanıt buldu. AVS yetkilileri, “Türk Denizciliğinde Birlikte Zirveye!” diyen söylemi desteklediklerini, özellikle denizcilik alanında eğitim alan genç denizcilerin her fırsatta yanında olmaya çalıştıklarını dile getirdiler. Öğle yemeği vesilesiye AVS Catering Departmanı tarafından hazırlanan sandviçlerin üzerindeki not ise dikkat çekti: ‘’Bu ülkenin dünyaya açılan değerisiniz’’ yazan mesaj, denizciliğin ne kadar geniş bir ekseni olduğunu, denizcilerin dünya insanı olma özelliğini bir kez daha hatırlattı.