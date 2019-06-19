Piyasa değeri 5.88 milyar liralık kokain ele geçirildi

Pennsylvania Eyaleti Doğu Bölge Mahkemesi Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada federal polisin Philadelphia’daki Packer Marine Terminal Limanı’na yanaşan bir kargo gemisindeki yedi konteynırda toplam 16,5 ton kokain ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen kokainin piyasa değerin 1 miyar doları (5.88 milyar lira) geçtiği ifade edilirken bunun eyalet tarihinde ele geçirilmiş en yüksek miktar uyuşturucu olduğuna dikkat çekildi.

Amerikan medyasında Mediterranean Shipping Company firmasına ait “Gayane” adlı geminin ABD’ye gelmeden önce en son Bahamalar’da demirlediğine işaret edilirken geminin Bahama adalarından önce Şile ve Panama’ya da uğradığı kaydedildi.

Liberya bandıralı geminin, kokaini Bahamalar’dan mı yoksa buradan ayrıldıktan sonra başka bir noktadan mı aldığı tespit edilmeye çalışılıyor.

Geminin Philedelphia’dan sonra Hollanda ve Fransa’ya devam etmeyi planladığı belirtildi.

Vira Haber