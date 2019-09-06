Plastik atıkların yeni adresi Türkiye

Greenpeace, İzmir, Kemalpaşa’da’ boş bir alana atılmış olan ithal plastik atıkların “çevre koşullarına uygun olmayan şekilde depolandığı” gerekçesiyle sorumlular hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Greenpeace Akdeniz, tonlarca plastik atığın bulunduğu alanın kime ait olduğu, atıkların nereden, ne zaman oraya getirildiği ve neden denetim yapılmadığına dair soruların açıklığa kavuşması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığını göreve çağırdı.

Greenpeace Akdeniz Projeler Sorumlusu Deniz Bayram konuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında, “Türk Ceza Kanunu’na göre, atıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişiler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı Türkiye’de ithal plastik çöplerin neden olduğu çevre suçlarının yaygınlaşmaması için atık ithalatını yasaklamaya, bu konuda hukuka uygun politikalar üretmeye çağırıyoruz" dedi.

Atık ithalatı 10 kat arttı

Bu arada Çin’in Avrupa ve Amerika çöpüne kapıyı kapatmasının ardından Türkiye’de atık plastik ithalatında patlama yaşandı. Uzmanlar, Avrupa’nın kirli çöpleri Türkiye’ye geldikçe Emine Erdoğan himayesinde yürütülen ‘sıfır atık’ projesinin de ‘hayal’ olacağı uyarısını yaptılar. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu da ithal çöpe standart getirilerek denetlenmesi çağrısında bulundu.

ÜLKEMİZİ KİRLETİYORUZ

Uzman, Türkiye’nin aylık atık plastik ithalatının 4 bin tondan 40 bin tona yükseldiğine, onlarca çöp atık tesisi kurulduğuna dikkat çekerek, “Çin ve Hindistan’ın kabul etmediği kirli atıklar geliyor. Biz bu kirli atıkları temiz suyla yıkayıp, onların standartlarına uygun hale getirip, Çin’e ihraç ediyoruz. Bu yıkama suları, tesislerin çevresindeki dereler, göller, tarım arazilerini kirletiyor. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himaye ettiği ‘sıfır atık’ projesi de hayal oluyor” dedi. Avrupa’da bu kirli atıklar 100-120 dolara temizlenirken Türkiye’de 15-20 dolara mal olduğunu anlatan uzman, “Avrupa’dan atık gelecekse Çin ve Hindistan’ın istediği standartlarda olmalı. Sınır değerleri üzerindeki atık, ülkeme girememeli” diye konuştu.

SANAYİCİ DE RAHATSIZ

Türk Plastik Sanayicileri Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, çantacı tabir edilen bazı firmaların aldıkları lisansla Avrupa’dan değersiz atıkları Türkiye’ye getirdiklerini belirtti. Eroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu sorunu çözmek için çalıştığını, önümüzdeki hafta TOBB’da bir toplantı yaparak sorunu ele alacaklarını bildirdi. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu ise “Bu atıklar iyi denetlenmeli. Analiz edilmeli, radyoakitivitesi ölçülmeli. Bunlar yapılmadığı sürece gelen atıkların hepsi tehlikelidir diyebilirim. Asıl mevzu kendi atıklarımızın kaynağında toplanması. Kendi atığımız bize yeter. İlçe ve büyükşehir belediyeleri çok atıllar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde kurallar konularak, geri dönüşüm sağlanmalı”

Vira Haber