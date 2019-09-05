Yeni denizcilik kuralları Rusya'yı vurdu

Rus Ural petrolün fiyatındaki düşüş nedeniyle ülkenin kasasına giren vergi miktarının 500 milyar ruble (7,5 milyar dolar) azalması bekleniyor.

RBC'nin Fitch ajansının raporuna dayandırdığı habere göre, dünyada deniz trafiğini düzenleyen Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO), 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren petrol taşımacılığında yeni kurallar uygulamaya başlayacak.

Çevresel kaygılar nedeniyle gemilerle taşınan petrollerde kabul edilen kükürt oranı üst sınırı yüzde 3,5'ten 0,5'e çekilecek. Rus Ural petrolünün kükürt oranı, İngiliz Brent petrolünden daha fazla. Bu da büyük olasılıkla Ural petrol fiyatında aşağı yönlü bir baskı anlamına gelecek.

İki marka arasında şu anda fiyat farkı Brent lehine 1,3 dolar (86,8 ruble) seviyesinde. Fitch analistleri, yeni kurallarla birlike bu farkın 7 dolara kadar (467,2 ruble) çıkabileceğine dikkat çekiyor. Analistler, Rus hükümetinin gümrük ve benzeri kayıplar nedeniyle petrol üreticilerine ilave vergi uygulayabileceğini tahmin ediyor.

Öte yandan, Çin'e sattığı petrolün yarıya yakını düşük kükürt oranına sahip olan Rosneft gibi şirketlerin büyük kayba uğraması beklenmiyor. Yeni kurallarla birlikte bu petrolün fiyatının artabileceği, dolayısıyla şirket kârlarının da yükselebileceği beklentisi hakim.

Vira Haber