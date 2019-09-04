İkinci açık deniz ikmal gemisi denize indirildi

Avusturalya Savunma Bakanı Linda Reynolds, Yardımcı Yağlayıcı İkmal sınıfı ikinci geminin (Auxiliary Oiler Replenishment /AOR)denize inmesinin, Avustralya donanmasının 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana yenilenmesine yönelik 90 milyar dolarlık yatırımında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

HM30 Stalwart adıyla anılacak çift gövdeli gemi, A304 bordro numarası taşıyacak. Gemi, iki adet MAN 18V 32/40 ana makina ve dört adet MAN 7L21 / 31 jeneratör seti ile çalıştırılmakta ve 20 kt'lık bir maksimum hıza ve 13 kt'da standart bir 6.000 n mil (11.110 km) aralığa ulaşabiliyor.

Vira Haber