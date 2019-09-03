Putin, 15 Rus LNG tankerini finanse ediyor

Rus devletine ait bir banka olan VEB.RF, serideki ilk altı geminin inşaatını şimdiden finanse etti. Gemiler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in direktifine uygun olarak, Rus Uzak Doğu’daki yeni inşa edilen Zvezda tersanesinde yapılacak. Gemilerin inşasında Samsung Heavy Industries'in projede teknik danışman ve ortak olarak çalıştığı da belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin Putin, Kuzey kutbunda enerji projeleri için çalışacak gemilerin Rus bayraklı ve Rus yapımı gemilerin kullanımına öncelik veriyor ve bu konuda özel şirketleri teşvik ediyor.

Vira Haber