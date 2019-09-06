Suay Umut ismi İTÜ’de yaşayacak

Türk denizcilik endüstrisinin duayen ismi Suay Umut, vefatının ardından saygı ile anıldı. 5 Mayıs 2019 tarihinde ebediyete uğurladığımız 1959 Yüksek Denizcilik Okulu Makine Bölümü mezunu Armatör Mühendis Suay Umut’un ismi 11.07.2019 tarihli İTÜ Denizcilik Fakültesi fakülte kurulu ve 29.08.2019 tarih ve 709 sayılı İTÜ senato kurulu toplantısında alınan karar uyarınca, fakültenin yeni öğretim elemanları binası konferans salonuna verildi.

Suay Umut 1936 yılında Gebze’de dünyaya geldi. Yüksek Denizcilik Okulu Makine Bölümü’nden 1959 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 6 ay Deniz Nakliyat’ta çalıştı ve askerlik görevini yapmak üzere yedek subay olarak Heybeliada’ya gitti. Yassıada ve Heybeliada’da geçen yedek subaylık sürecinde Çıkarma Gemilerinde başmühendis olarak çalıştı. Askerlik görevinin sona ermesinin ardından, dönemin en önemli denizcilik firmalarından Koçtuğ’da çalıştı ve 1963 yılında Petrol Ofisi’nde mühendis olarak çalışmaya başladı. Burada Genel Müdür Muavinliği görevine kadar yükselen Suay Umut şirketin denizcilik ve havacılık departmanlarını kurdu. Umut 1970 yılında Londra’ya gitti ve 1995 yılına kadar orada kaldı. Londra’da sıfırdan başlayarak kendi şirketini kurdu.

Armatörlük ve genel ticaret alanlarında faaliyet gösteren Ganmount 1973 yılında kuruldu. Senelerce denizcilik sektöründe çalışmalarını sürdüren Dünya Denizcilik’in temelleri böylelikle atılmış oldu. Ganmount’un faaliyetleri daha sonra Ganship, Ganfood, Ganoil, Gantech, Ganhotel şeklinde devam etti. 1983 yılında Türk bayrağı altında bir şirket kurmak arzusu ile yola çıkan Suay Umut Dünya Denizcilik’i 1985 senesinde kurdu.

1973 yılında 1200 tonluk bir kuruyük gemisiyle armatörlüğe başlayan Suay Umut 1982 yılı geldiğinde tanker işine de geçiş yaptı. Zaman içerisinde Japonya ve Kore tersanelerinde gemiler inşa ettirdi. Pek çok ülkeden personel çalıştıran Suay Umut temelde Türk ve Yüksek Denizcilik Okulu, Denizcilik Yüksek Okulu ve İTÜ Denizcilik Fakültesi mezunlarına iş imkanı sağlamaya çalıştı. Denizcilik eğitiminin mutlaka yatılı verilmesi gerektiğini senelerce savunan Suay Umut en son İTÜ Denizcilik Fakültesi Tuzla Yerleşkesi’nde inşa edilen Binali Yıldırım Öğrenci Yurdu’nun iki büyük sponsorundan biri olarak katkıda bulundu.

Türk denizcilik endüstrisinde bir okul niteliği taşıyan Dünya Denizcilik’in kurucusu Suay Umut’u bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.

Vira Haber