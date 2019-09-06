Bilgin Yachts, doğa dostu ürünler tercih ediyor

Türkiye’yi yurt dışı mecralarda gururla temsil eden ve çevreci özelliğiyle öne çıkan Bilgin Yachts Pazarlama Müdürü Tuğba Şengün, şirketin tarihi, üretim ve tasarlama süreçleri ile tasarlanan yatları MAG Business’a özel verdiği röportajında anlattı.

Bilgin Yacht tarihçesinden bahseden Tuğba Şengün “Bilgin Yachts, 1900’lü yılların başında kurulan ve küçük boy tekne üretimiyle sektöre atılan bir tersane. Firmanın kurucusu Hüseyin Bey, Salacak’taki bir atölyede küçük tekneler üretiyordu. Gelibolu Savaşı’nda hayatını yitirmesinin ardından, şirketi oğlu Mustafa Şengün devraldı. Türkiye’nin ilk gemi mühendislerinden biri olan Harun Ülman ile çalıştı ve hatta birlikte Mustafa Kemal’e üretim alanını gezdirdiler. 1957 yılına gelindiğinde ise Hüseyin Şengün Ayvansaray’da özel bir atölye açtı ve 1964’te iki oğlu Bilgin Şengün ve Mustafa Şengün’ü de yanına alarak işleri ilerletti” dedi.

Çevre politikalarından da bahseden Şengün, “Yat sektöründe de ekolojik anlamda önemli bir ilerleme söz konusu. Bilgin Yachts olarak inşa ettiğimiz me gayatların üretiminde doğa dostu ürünler tercih ediyoruz. MTU ile çalışarak doğaya zararı en az olan motoru kullanıyoruz. Hatta kimi zaman, yat kullanıcılarını kuzinelerinde ve yaşam alanlarında doğa dostu, yenilenebilir ürünler kullanmaları için teşvik ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Vira Haber