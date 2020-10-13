Polonya Donanması 5.4 tonluk Bombayı İmha Çalışmasına Başladı

‘Tallboy’ diye adlandırılan deprem bombasının boyu 6 metre, ağırlığı ise 5.4 ton.

Diken’de yer alan habere göre, donanma bünyesindeki dalgıçlar beş gün sürmesi planlanan imha çalışmasına başlarken, liman kenti Swinoujscie’nin yakınlarında yaşayan 750 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Polonya Donanması’nın açıklamasında, bombanın, Britanya Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından 1945 yılında atıldığı, Alman gemisi Lützow’u batırdığı anımsatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Geçen yıl keşfedilen bomba 12 metre derinde, burnu dışarıda duruyor. Dalgıçlarımız önce çalışacakları alanda hazırlık yaptı. Polonya’da şimdiye kadar su altındaki bu kadar büyük bir bomba imha edilmedi.”

Açıklamada, ayrıca, bombanın bulunduğu alanda büyük bir sismik sarsıntıya neden olacak ‘kontrollü bir patlama’ planlandığı da belirtildi.

Vira Haber