Poseidon: En Çok Gelecek Vaat Eden 10 Firmadan Biri Oldu

2005 yılında kurulduğu günden bu yana sürekli olarak fark yaratan projeler yapmaya ve kendilerini sürekli yenileyip geliştirmeye gayret ettiklerini söyleyen Poseidon Kurucu Müdürü Gemi İnşa Yüksek Mühendisi Burak Acar; “Her yeni projemizde, önceki deneyimlerimizden dersler çıkararak daha iyisini yapmaya çalıştık. Türkiye’de hiç yapılmamış projelere yönelerek, bu projeler ile dünya genelinde müşterilere ulaşmayı hedefledik. Bu sayede hem Türk gemi mühendislerinin yurt dışında tanınırlığını arttırmak, hem de bu müşterilerimize sunduğumuz projelerin tersanelerimizde inşa edilmesine gayret ederek ülkemiz ekonomisine de katkı koymayı amaçladık. 17 yıllık serüvenimizde geldiğimiz son noktada Poseidon, iş dünyasına hitap eden ve en çok okunan dergilerden biri olan Asia Business Outlook Magazine tarafından Asya'nın 2022'de en umut verici 10 gemi mühendisliği hizmeti veren firmasından biri olarak seçildi. Bu gurur firmamızın olduğu kadar, Türk gemi mühendislerinin de bir gururudur” dedi.

Asia Business Outlook Magazine Dergisi Yayın Kurulu ve Seçim Komitesi tarafından dünya genelinde 150'den fazla şirket arasından yapılan bir inceleme sonrasında Poseidon; gemi mühendisliği hizmetlerinde temel yetkinliğe sahip olma, yönetim ekibindeki kilit kişiler ve sektör deneyimleri, şirketin müşteri ve referans listesi, şirketin ortakları ve kilit paydaşları kriterleri göz önüne alınarak 10 kişilik listeye dahil edildi. Bu başarıda Manş Tüneli’ni de inşa eden dünya devi Fransız Bouygues Şirketi’nin de yer aldığı birçok müşteriye Poseidon tarafından yapılan projelerin etkili olduğu belirtiliyor.

Poseidon Kurucu Müdürü Burak Acar bu konuda şunları söyledi: “Özellikle ‘jack-up yapılar’ konusunda uzmanlaştığımızdan beri bu alanda Poseidon, dünya genelinde tanınır bir marka haline geldi. Dünya genelinde çok az sayıda jack-up barge imalatçısının ve tasarımcısının olduğu dikkate alındığında bu yapıları yaptırmak isteyen firmaların yolu bir şekilde Poseidon ile kesişir hale geldi. Bu sayede de Birleşik Arap Emirlikleri’nden Fransa’ya, Azerbaycan’dan Malta’ya, Irak’tan Hollanda’ya uzanan pek çok firma ile yakın ilişkiler kurma ve iş yapma şansı yakaladık. Bu işlerimiz arasında en çok önemsediklerimiz Fransız Bouygues Firması için tasarlayıp Türkiye’de imalatını yaptırdığımız LA KALEEIS isimli jack up barge… Birleşik Arap Emirlikleri’nden AMMICO Firması için tasarladığımız ve ayak ve hidrolik kaldırma (jacking) sistemlerini Türkiye’de partnerimiz Orhun Makine tarafından imal ettirdiğimiz modüler jack-up barge ve bize denenmiş jack-up barge tasarımı yapmamız konusunda ilk güvenen, bizi cesaretlendiren ve bizi tanınır bir jack-up barge tasarımcısı yapma yolunda kapılarımızı açan Azeri ADO-G Firması için an üzerinde çalıştığımız güncel projemiz olan 1500 ton kaldırma kapasiteli jackup barge projelerdir”.

Burak Acar; kuruldukları günden bugüne kadar öncelikli amaçlarının Poseidon’u ve Türk gemi mühendisliği hizmetlerini yurtdışında tanıtıp başarılı ve fark yaratan projelere imza atmak olduğunu vurgulayarak, “Bizlerden sonra gelen gemi mühendisi meslektaşlarımıza ve tersanecilere de araladığımız bu kapıdan daha geniş ufuklara ilerleyebilmelerine vesile olabilirsek çok mutlu olacağız” dedi.

