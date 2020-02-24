Prof. Dr. Levent Kurnaz: İzmir sular altında kalacak

Konak Belediyesi’nin TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İzmir Şubesi ile kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği İklim Değişikliği Kent ve Sağlık Sempozyumu’nda bu alanda çalışan önemli bilim insanlarını konuk etti.

Asya Yaşarikiz’in haberine göre, sempozyumun açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, iklim krizinde yerelde mücadele edilmesi için bilim insanları ile dirsek temasında olacaklarını ve kamuoyunda farkındalık yaratacak çalışmalara imza atacaklarını duyurdu.

“ŞUBAT AYI 30 DERECE OLACAK”

Sempozyumun ilk oturumunda Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi’nden iklim ve doğa bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim değişikliğinin kıyı kentleri üzerindeki etkilerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Yüzyılın sonunda Şubat ayının 30 derece olacağını söyleyen Kurnaz, son yıllarda yaşanan afetlere dikkat çekti.

Sunumunda, adı Aedis Aegypte olan bir sivrisinekten insana bulaşan Zika virüsü tehlikesine de değinen Kurnaz, değişen iklim koşulları ile bu hastalığın Türkiye’ye ve İzmir’e geleceğine dikkat çekti.

Brezilya’da binlerce kişiyi esir alan hastalığı yayan sivrisineğin güneş doğarken ve batarken aktif olduğunu söyleyen Kurnaz, eklem yerlerini ısırarak büyük kızarıklar ve kabarıklarla kendini gösterdiğinin altını çizdi.

Sivrisinek sokması ile bulaşan Zika virüsü nedeniyle Brezilya’da doğum oranlarının düştüğünü söyleyen Kurnaz, bu virüsün gebelik için tehlike oluşturduğunu ve henüz doğmamış bebeklerin beyinlerinde küçülme ve hasara, hatta ölüme neden olduğunu söyledi.

İZMİR SULAR ALTINDA KALACAK

“Buzulların erimesiyle Hollanda, Danimarka ve Venedik olmayacak, İzmir’de deniz seviyesi 80 metre yükselecek” diyen Kurnaz, her fırtına ile deniz seviyesinin 2 parmak yükseleceğini ve İzmir’in yavaş yavaş sular altında kalacağını sözlerine ekledi.

Venedik örneğini veren Kurnaz, alınacak önlemlere dikkat çekerek, “Şimdiden bunun için yatırım yapılmalı, yoksa bu yüzyılın sonunda deniz seviyesindeki yükseliş İzmir’i bitirir” dedi.