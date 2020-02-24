Sirena 58 Coupé, Miami Baot Show’da görücüye çıktı

Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri olan Kıraça Holding’in çatısı altında faaliyet gösteren ve dünyanın farklı bölge ve ülkelerindeki deniz tutkunları tarafından tercih edilen Sirena Marine, Amerika pazarını hedefleyerek ürettiği Sirena 58 Coupé’yi, 13-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen 2020 Miami Baot Show’da görücüye çıkardı.

Sirena 58 Coupé, Sirena Marine’in “Express” tarzı yat tercihi olan müşterilere yönelik geliştirdiği bir model olarak dikkat çekiyor. Gövde ve üst tasarımı efsanevi yat tasarımcısı Germán Frers'e ait olan modern bir tasarıma ve yenilenmiş daha alçak bir üst yapıya sahip Sirena 58 Coupe; standart makineleri ile 26 knot üzeri maksimum hıza ulaşabiliyorken, özel gövde formu sayesinde yakıt tasarrufu sağlayarak 10 knot hızda 850 milden fazla menzil kot edebiliyor. Ana güvertede birleşik bir iç alan, ünlü İtalyan iç mimar Tommaso Spadolini tarafından tasarlanan ferah ve havadar bir iç mekân sunuyor.

Coupé versiyonunun farklı karakter özelliklerine sahip bir tekne olarak mevcut 58 serisinin özelliklerini daha da ileri taşıdığını vurgulayan Sirena Marine Ticari Direktörü (CCO) Ali Onger, Sirena 58 Coupé'nin kendine geniş ve yeni fikirlere açık bir kitle bulacağından emin olduğunu belirterek şöyle devam ediyor: “Müşterilerimiz için hazırladığımız tüm seçeneklerimiz konusunda kendimize güveniyoruz. Miami Boat Show'da sergilediğimiz Sirena 58 Coupé'ye, benzersiz bir kalite, stil, boyut ve performans kombinasyonu arayan potansiyel Kuzey Amerikalı alıcıların gösterdiği ilgiden son derece memnunuz”.

Keyifli bir yaşam ve esneklik…

Neredeyse tamamen açılabilen dört panelli bir kapı ile salon ve mutfak, sınıfının en geniş kıç havuzluk alanı ile buluşuyor. Tavandan kıça doğru açılan elektrik kontrollü güneşlik sayesinde gölgeye kavuşan arka güverte, keyfine düşkün yaşayanlar için faydalı yeni bir tasarım sunuyor. Sirena 58 Coupé, üst güverteye ihtiyaç duymayan müşteriler için şu iki dünyayı en iyi şekilde yansıtıyor: Keyifli bir yaşam ve müthiş esneklik. Bu iki kavram kendini hem konaklamada hem de teknenin genel performansında gösteriyor.

Yeni Sirena 58 Coupé’nin öne çıkan özellikleri:

Kıyı sularda seyirde ve alçak köprüler altından geçerken gezinme kolaylığı sağlayan daha alçak üst yapı

İsteğe bağlı açılabilen tavan sunroof camları, her yönde kesintisiz görüntü sunan ferah ve aydınlık salon alanı

CE, A kategori sınıfı (okyanus şartlarına uygun) tekne özellikleri ve yapı sağlamlığının yanında esnek iç mekân seçenekleri

Vira Haber