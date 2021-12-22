Putin'in Gizli Silahı Alev Alev Yandı

Rusya lideri Putin'in hipersonik füzelerini taşıması planlanan 400 milyon dolarlık hayalet savaş gemisindeki yangın, St. Petersburg'un her yerinden görüldü. Gemideki hasarın 300 milyon doları bulduğu belirtiliyor.

Sık sık yeni silahlarını tanıtan Rus ordusu, St. Petersburg'dan gelen bir yangın haberiyle sarsıldı. St. Petersburg'da başlayan yangın, Kremlin'in deniz modernizasyonunda büyük bir gerilemeye neden oldu.

Görüntüler, Vladimir Putin'in öldürücü Mach-9 hipersonik füzelerini taşıması amaçlanan 400 milyon dolarlık hayalet gemide, 300 milyon dolarlık yıkıcı bir yangın hasarı olduğunu gösterdi.

Yapımı süren Severnaya Verf tersanesindeki Provornyy (Agile) korvetinden, dev alevler ve kalın dumanların yükseldiği görüldü. Raporlara göre, savaş gemisi yangın tarafından neredeyse tamamen yok edildi.

Çok gizli gemi inşa tesislerinde son dönem çıkan bir dizi yangının sonuncusunda, hasar yüz milyonlarca dolara ulaştı. Son yangında alevler inşaatı süren hayalet savaş gemisini sardı.

Rusya, yangının çıktığı sırada hayalet korvette herhangi bir silah veya mürettebat olmadığını açıkladı ancak military.com sitesinden gelen haberler, üç mürettebatın yaralandığını ve ikisinin hastaneye kaldırılması gerektiğini bildirdi.

TEKRAR SÖKÜLMEK ZORUNDA

Savaş gemisinin gövdesinin sağlam olduğu söylendi ancak tüm altyapı ve güverte, yangında imha olduktan sonra şimdi tekrar sökülmek zorunda kalacak.

Rusya'nın ölümcül yeni Zirkon (Tskirkon) hipersonik füzesini taşımak için tasarlanan Provornyy'de çıkan büyük yangınla ilgili ceza soruşturması başlatıldı.

Saatte 10 bin kilometreyi aşan hızıyla silah, mevcut Batı teknolojisi tarafından 'durdurulamaz' olarak görülüyor. Başlangıçta fırkateynlerde konuşlandırılacak olan füze için, Putin bunun Provornyy gibi Proje 20385 korvetleri ile kullanılacağını söyledi.

Şubat ayında başka bir tesisteki Ural nükleer buzkıranında çıkan bir yangın söndürüldü ve 2020'de donanma için yapım aşamasında olan Ivan Papanin gemisinde üç işçi yaralandı.

Diğer deniz yangınlarının yanı sıra, 2019 yılında uçak gemisi Amiral Kuznetsov'da çıkan bir yangın, tahmini olarak 1.3 milyar dolarlık hasara neden oldu.

Fontanka medya kuruluşu, "Büyük yangının kokusu şehrin tüm Kirovsky bölgesini kapladı. Vergi mükelleflerinin, milyarlarca doların yandığını tam anlamıyla hissedebildikleri nadir bir durumdu. Bu, St Petersburg'daki tersanelerinde artık olağan hale gelen yangınların sonuncusuydu" dedi.