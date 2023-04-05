Qterminals Antalya Limanı Kruvaziyer Sezonunu Açıyor

Akdeniz’in en önemli limanlarından biri olan QTerminals Antalya, kruvaziyer sezonunu açıyor. Sezonun ilk kruvaziyer gemisini ağırlamaya hazırlanan Türkiye’nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, Alexandria limanından gelecek olan Malta bayraklı lüks yolcu gemisi Mein Schiff 6'ya ev sahipliği yapacak. 295 metreyi aşkın uzunluğu ve yaklaşık 99 gross tonluk ağırlığıyla dev geminin 5 Nisan’da limana demirlenmesi bekleniyor.

İnen ve binen 4000 yolcusu ve 919 mürettebatı bulunan Mein Schiff 6 gemisi, en son 2022 yılında Antalya’ya gelmişti. Gemideki yolcular, Antalya’nın tarihi yerlerini gezerek, alışveriş yapacak.

Kruvaziyer turizmi açısından yoğun bir yıl olacağını söyleyen QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, “Yıl sonuna kadar rezervasyonlar doğrultusunda 30 kruvaziyer gemisiyle yaklaşık 40bin yolcuya ulaşacağımızı öngörüyoruz” dedi ve ekledi: “QTerminals Antalya Limanı, liman tesislerinin kapasitesi ve hizmet kalitesiyle Akdeniz’de iç ve dış turizm açısından önemli bir role sahip. Antalya'yı mevcut potansiyeliyle Doğu Akdeniz'de yeni bir dönüş merkezi hâline getiriyoruz.”

Toplam 370 metre uzunluğunda iki kruvaziyer iskelesine sahip olan QTerminals Antalya Limanı'nda, 1830 metrekare yolcu terminali ve kruvaziyer yolcularına hizmet veren 1000 metrekare bagaj alanı bulunuyor.

Türkiye'nin gelişme potansiyeli en yüksek limanlarından biri olan QTerminals Antalya Limanı, İzmir - Mersin arasındaki yaklaşık 700 deniz mili kıyı şeridindeki en büyük organize liman olarak hizmet veriyor. Yolcu gemilerine kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, barınma, güvenlik, temiz su temini ve atık toplama hizmetlerinin yanı sıra bagaj işlemleri de dâhil olmak üzere tam terminal hizmetleri sunan QTerminals Antalya Limanı, yılda yaklaşık 200 bin yolcuya ev sahipliği yapıyor.

Vira Haber