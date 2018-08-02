Raymarine’den yeni yüksek performanslı radar

Magnum isimli yeni radar, 4kW veya 12 kW güç çıkışlı iki versiyon olarak satışa çıkacak. Üstün ‘kuş’ moduna sahip olan Raymarine Magnum radar, odak keskinleştirme teknolojisiyle donatılmış. Bu teknoloji sayesinde radar çok daha detaylı görüntü verebiliyor ve hedef takibi yapabiliyor.

4 veya 6 feet anten aralığı sunan Raymarine Magnum, 12 kW’lık versiyonunda 96 deniz miline kadar hedef belirleme yapabiliyor. 4 kW’lik versiyonda ise bu menzil 72 deniz mili. ‘Kuş’ modu ise, radarın 10 deniz mili mesafeye kadar uçan sürüleri belirleyebilmesini sağlıyor.

Vira Haber