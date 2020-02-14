Reddedilen gemin yolcularını Kamboçya Başkanı çiçekle karşıladı

Dünyayı alarma geçiren yeni tip coronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı endişe nedeniyle, Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerin limanlarını kapattıkları Holland America Line şirketine ait "Westerdam" adlı geminin yolcuları Kamboçya’da karaya indi.

Demirleyecek liman bulamamasının ardından Kamboçya tarafından kabul edilen kruvaziyerdeki yüzlerce yolcuyu Kamboçya Başbakanı Hun Sen çiçekle karşıladı.

Ülkenin güneyindeki Sihanoukville Limanı'na demirleyen, 1455 yolcu ve 802 mürettebatı taşıyan gemiden inen yolcuların gemiden inmeden önce sağlık kontrollerinden geçirildiği açıklandı.

Gemiden inenleri karşılayan Hun Sen ise rıhtımda yaptığı açıklamada, "Eğer Kamboçya buraya demir atmasına izin vermeseydi, bu gemi nereye gitmeliydi? Kamboçyalılara ve dünyaya; kısa süreliğine bile olsa buraya gelmenin ayırımcılık yapmak ve korkmak için zaman olmadığı ancak herkesin karşı karşıya olduğumuz sorunları çözmek için şimdi dayanışma içinde olma zamanı anlamına geldiğini bildirmek istiyorum. Kamboçya, dünyanın ve bölgemizin karşılaştığı sorunları çözmek için her zaman uluslararası toplumla hareket etmektedir." dedi.

İnsani nedenleri gözeterek hareket ettiğine dikkati çeken Hun Sen, yolcuların kendi ülkelerine dönmelerine izin vermek istediğini söyledi.

Holland America Line şirket yetkilileri ise Kovid-19 salgını endişesiyle iki haftadır gemide mahsur kalan yolcuların gemiden inmesine izin verilmeden önce sağlık kontrollerinden geçirildiği ve gemide şüpheli Kovid-19 vakası bulunmadığını açıkladı.

Gemiyi, okyanusa kıyısı olan ülkeler geri çevirmişti

1 Şubat'ta Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nden yola çıkan gemi, daha önce Japonya, Filipinler, Tayland'ın yanı sıra Tayvan ve ABD'nin Pasifik toprağı Guam'dan geri çevrilmişti.