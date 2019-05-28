Renault, “Arkas Line ile Akdeniz’de devam” dedi

Otomotiv sektöründe 10 seneyi aşkın süredir global ve yerel üreticilere hizmet veren Arkas Line, operasyonel tecrübesi, yetkinlikleri ve hızlı karar alabilme yeteneği ile ön plana çıkarak hizmette verimliliğe odaklanırken ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren firmalara Akdeniz, Karadeniz ve Batı Afrika’daki güçlü konumu sayesinde güvenli, hızlı ve kaliteli servis sunuyor.

Yeni anlaşmalarla ağını genişleten Arkas Line, halihazırda ortaklık yürüttüğü firmalardan da tam not alıyor.

Fransız otomotiv devi Renault ise, küresel pazarda Arkas Line’ı seçen önemli firmalar arasında bulunuyor. 2014 senesinden bu yana Renault’nun Karadeniz limanlarından Kuzey Afrika’ya ve Akdeniz içi yüklemelerini her geçen yıl artan taşıma hacimleri ile yapmakta olan Arkas Line, firmanın denizyolu ile taşınan yüklerinin en önemli tedarikçileri arasında yer alıyor.

Renault’nun Arkas Line’i tercih etme ve taşıma kontratını uzatmasında firmanın taşıma ihtiyaçlarına özel tasarlanmış konteyner hattı hizmeti verilmesi; ihtiyaçlardoğrultusunda zaman içinde hattın geliştirilmesi, müşteri hizmetlerinde güçlülük ve genel merkezde otomotiv sektörüne özel bir birim kurulması etkili oldu.

Anlaşmayla birlikte 2014 yılında başlayan işbirliği Akdeniz özelinde 2021’e kadar devam edecek.

Vira Haber