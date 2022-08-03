Rexoil Marin Yağları Global Yağ Firmaları ile Yarışıyor

Türkiye’nin yerli ve milli motor yağı markası olan Rexoil’i tanıyarak başlayalım. Faaliyetleriniz, hizmet verdiğiniz alanlar neler?

Rexoil markası Aktaş Group bünyesinde faaliyet gösteren, Tuzla birlik organize sanayi bölgesi içerisinde 12.000 metrekare kapalı alana sahip son teknoloji üretim ve dolum tesisidir.

Tesisimizde otomotiv yağları, denizcilik yağları ve endüstriyel yağların üretimi yapılmaktadır. Ar-ge merkezimizde hem üretim yaptığımız yağların kalite kontrolü hem de teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni nesil yağların üretim çalışmaları yapılmaktadır.

Ayrıca Aktaş Group, madeni yağların temel hammaddesi olan Baz yağı ticaretinin ülkemizdeki en büyük dağıtıcılarından biridir. Bu durumda bizim kaliteli ürünü uygun fiyatla müşterilerimize sunmamıza olanak sağlıyor ve rakiplerimizden bir adım öne çıkartıyor.

Global devlerin yer aldığı bir alanda hizmet sağlıyorsunuz. Türkiye genelinde yüzde 5’lik bir pazar payına sahip olduğunuzu biliyoruz. Bu başarıyı elde etmenizi sağlayan en büyük etken nedir?

Ülkemizde yüzlerce madeni yağ üretim tesisi olmasına rağmen denizcilik sektöründe bu sayı oldukça azdır. Bilinen markalar ile aynı sektörde olmanın ve rekabet etmenin bizim kendimizi geliştirmemiz açısından çok faydası olmuştur. Temel bilgi ve ikmal kabiliyetleri açısından öğrendiklerimizi ülkemiz koşulları ile harmanladığımızda hizmetimizin çok daha üst noktalara ulaştığını gördük. Ürün grubumuzda tüm ana makine yağlarının yanı sıra sentetik ürün grupları ve çevreci (biodegradeable) yağlar bulunmaktadır. Özellikle çevreci yağları ilk üreten yerli firma olmamızla beraber Oem onayı olan ve EAL standartlarını karşılayan da tek yerli firmayız.

İstanbul demir bölgesinde 480 ton taşıma kapasitesine sahip barcımız, 20 metre ve 16 metre uzunluğunda iki acente botu ve 1 servis motorumuz ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz. Ayrıca ülkemiz sınırları içerisinde ikmale izin verilen tüm noktalarda kendi araçlarımız ile teslimat gerçekleştiriyoruz.

2022 yılının ilk altı ayında denizcilik sektörüne yönelik yaklaşık 3 milyon litre madeni yağ üretim ve ikmalini gerçekleştirdik. Genel pazar payı hakkında net verileri maalesef bilemiyoruz. Ancak yüzde 5’in çok üzerinde pazar payına sahip olduğumuzu düşünüyoruz. 2022 hedefimiz 6 milyon litre ve hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Rexoil madeni yağlarının tercih edilmesi ile ilgili olarak neler söylersiniz? Sizi farklı kılan ne?

Rexoil dinamik bir markadır. Sektörün gidişatını yakından takip eden, yenilikçi ve çözüm odaklıdır. En önemlisi sadece ülkemizde değil dünya çapında bilinen, güvenilen ve tercih edilen bir markadır. Denizcilik sektöründe geçirdiğimiz 10 sene boyunca işimizi daima ileriye taşımayı hedefledik. Müşterilerimize kendimizi, yaptığımız yenilikler ve sunduğumuz çözümlerle kanıtladık. Müşterilerimizi iyi dinledik, yurt dışında ikmal yapabilme kabiliyeti çok önemliydi ve bizim büyümemizi kısıtlıyordu. Bizde yurt dışında ikmal noktaları kurmaya başladık. Çin’ de Singapur’da Rexoil olarak ikmallerimizi gerçekleştirdik ve hızla büyüyerek altı ay içerisinde 13 ülkede ikmal noktası kurduk. Yine ilk ve tek…

İkmallerimizin kalite standardını arttırmak amacı ile 1 Ağustos 2022 tarihi itibari ile global bir bağımsız denetim firması ile anlaşma yaptık. Bu sayede barç ile yaptığımız tüm ikmallerimizin güvenilirliğini ve standartlarını arttırmayı hedefliyoruz.

Genel olarak müşterilerimizden aldığımız bilgileri kendimizi geliştirmek için kullanıyoruz bu da bizim hızla büyümemize ve tercih sebebi olmamıza olanak sağlıyor.

Rexoil madeni yağlarının iç ve dış pazardaki yerine de değinmek istiyoruz. Bu anlamda veri paylaşımları üzerinden bir değerlendirme yapabilir misiniz?

Denizcilik sektöründe faaliyet gösterdiğimiz için iç ve dış pazar olarak ayrım yapmak çok zor. Uluslararası çalışan gemilere hizmet veriyoruz. Bugün Türk armatörlerin filosunda bulunan gemiler yurtdışı firmalarına satılabiliyor. Aynı şekilde Türk armatörlerimiz de yurtdışından gemi satın alabiliyor. Bizi mutlu eden durum gemilerin satışı yabancı armatörlere yapılmış olsa dahi bizimle çalışmaya devam ediyorlar.

Türkiye sınırları içerisinde çok değerli ve yapmış oldukları ticaretle kendini kanıtlamış iki bayimiz, yurt dışında ise çalıştığımız çok sayıda trade ve armatörlük firması var. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde referansımız oldukça yüksek ve her geçen gün yurt dışında daha tanınır hale geliyoruz.

En çok ihracat yaptığınız ülkeler neresi? İhracat hedeflerinizi paylaşabilir misiniz?

Rexoil markası 68 ülkeye ihracat yapan ve her yıl ödül alan bir firmadır. İhracattaki hedefimiz satış tonajlarımızı arttırmak ve İKMİB - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracat sıralamasında ilk üç içerisinde olmaktır.

Kur ve faizlerin yükseldiği bir piyasada sanayici olmak gerçekten zor. İyileştirme yapılmasını beklediğiniz sıkıntılar var mı? Burada özellikle liman giriş ve ardiye maliyetlerine değinmek istiyorum. Bu konuda yorumunuz nedir?

Özellikle İstanbul Boğazı nadir doğal ikmal noktalarından biridir ve çok önemli bir konuma sahiptir. İkmal yapmak için rotanızı değiştirmenizi gerektirmez. Boğaz sırası beklerken tüm ikmallerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Ticaret yolları arasında her zaman ayrı bir yeri olmuştur. Yapmış olduğumuz ikmallerde standartlarımızı ülke olarak oldukça arttırdık ve tercih sebebi olduk. Ancak limanlarımızdaki ardiye ve liman giriş bedelleri maalesef çok yüksek ve ürün birim fiyatlarımızı hatır sayılır derecede yükseltiyor. Limanlardaki bu durum ürün fiyatları açısından elimizi çok zayıflatıyor, rekabet etme kabiliyetimizi zorlaştırıyor ve ciddi ihracat kayıplarına yol açabiliyor. Konu ile ilgili iyileştirme yapılması, ülkemizin ihracatını ve tedarikçi firmaların hacimlerini arttırması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Vira Haber