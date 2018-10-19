Ritz-Carlton'un ilk yolcu gemisi denize indirildi

Ritz-Carlton’ın yeni yolcu gemisi koleksiyonu "Ritz-Carlton Yacht Collection" da üç gemi bulunuyor. 298 yolcu kapasiteli gemisi ise Ocak ayından beri yapım aşamasındaydı.

Gemi, 690 fit uzunluğunda ve özel balkonlu 149 adet kabin suite sahip olacak. Geminin kıç tarafında şezlonglar ve güneşlenme alanının yanı sıra fitness merkezi ve spa da bulunuyor.

Ana yemek salonu, Asya füzyon restoranı, havuz bar, deniz ürünleri restoranı ve Almanya’nın Wolfsburg şehrindeki üç Michelin yıldızlı Ritz-Carlton Aqua restoranından şef Sven Elverfeld tarafından şefliği yapılacak olan Aqua restoran da dahil olmak üzere gemide beş restoran bulunacak.

Bitirme çalışmalarına devam edilecek. Geminin ilk tanıtımı ise 2019’un sonlarında başlayacak ve daha sonra ise resmi olarak 2020’de yelken açacak. Nisan ile Haziran ayları arasında Akdeniz’de, Temmuz ile Eylül ayları arasında ise Baltık bölgesinde hizmet verecek.

Vira Haber