Rolls-Royce denizcilik kolunu Kongsberg’e sattı

Rolls-Royce, Ticari Denizcilik iş biriminin, merkezi Norveç Kongsberg'te bulunan KONGSBERG'e satışına dair işlemin 1 Nisan'da tamamlandığını doğruladı. 6 Temmuz 2018'de duyurulan işlemin tamamlanması, ilgili düzenleyici kurumlar tarafından kısa süre önce verilen izin sonucu gerçekleşmişti. 17 Ocak 2018'de duyurulduğu üzere eski Denizcilik iş biriminin gemi gaz türbini ve ABD merkezli pervane faaliyetleri halihazırda Savunma iş birimi bünyesinde konsolide hale getirildi.

İşlem maliyetleri ve diğer düzeltmeler sonrasındaki net kazancın 350 milyon pound ile 400 milyon pound arasında olması bekleniyor. 2018'de Ticari Denizcilik iş birimi 726 milyon pound değerinde ekonomik kar ve 35 milyon pound değerinde ekonomik zarar rapor etti.

Güç Sistemleri iş biriminin Bergen Engines tarafından işletilmesi aracılığıyla ve Rolls-Royce markası altında Rolls-Royce, ticari denizcilik ve elektrik üretimi gibi pazarlarda önemli bir dizel ve benzinli orta hızlı motor geliştiricisi ve üreticisi olmayı sürdürüyor. KONGSBERG, yapılan bir ticaret anlaşması aracılığıyla Bergen Engines ürünlerine erişim sahibi olmaya devam edecek. Rolls-Royce ise, Güç Sistemleri iş kolu aracılığıyla ve MTU markası altında ticari denizcilik pazarına yüksek hızlı motorlar temin etmeye devam ediyor.

Rolls-Royce Holdings plc

•Rolls-Royce, gezegenimizin temel enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere en temiz, en emniyetli ve en rekabetçi çözümleri beraberinde getiren gelişmiş teknolojilerin öncü üreticisidir.

•Rolls-Royce'un 150'den fazla ülkede müşterileri bulunmaktadır. Bu müşteriler arasında 400'ün üzerinde havayolu ve leasing müşterisi, 160 silahlı kuvvetler, 70 donanma dahil olmak üzere 4.000 denizcilik müşterisi ve 5.000'in üzerinde enerji ve nükleer müşterisi yer almaktadır.

• 2018 yılı ekonomik kârı 15 milyar sterlindir. Bu tutarın yaklaşık yarısı, satış sonrası hizmetlerden elde edilmiştir.

• Rolls-Royce 2018'de AR-GE çalışmalarına 1,4 milyar sterlin yatırım yapmıştır. Ayrıca Rolls-Royce mühendislerini bilimsel araştırmanın öncüsü kılan 31 farklı Üniversite Teknoloji Merkezinden oluşan küresel bir ağı desteklemektedir.

•Grup, stajyer ve yeni mezun istihdamı ilkesine ve çalışanların becerilerinin geliştirilmesi hususuna kuvvetle bağlıdır.

Vira Haber