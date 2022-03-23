Roman Abramoviç’in Yatlarını Türkiye’ye Göndermesiyle İlgili İddia

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken batının oligarklara yaptırım uygulaması sonrasında Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç soluğu Türkiye'de aldı. Milyar dolarlık yatlarını Bodrum ve Marmaris'e demirleyen Abramoviç ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Batı ülkelerinin yaptırım kararı almasıyla birlikte varlıklarını yaptırım uygulanmayan bölgelere kaçırmaya çalışan Rus oligarklar arasında Chelsea kulübünün sahibi Rus oligark Roman Abramoviç de bulunuyor.

Diğer Rus oligarklara oranla çok daha geç yaptırım kararı çıkan Abramoviç’in lüks yatlarından Solaris hafta başında Türkiye karasularına girerek Bodrum’a demirlemişti. Abramoviç’in 162.5 metre uzunluğunda olan ve dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen Eclipse de dün Türkiye’ye ulaştı. Haftalardır yolda olan Eclipse mürettebatının limana çıktığı görüntüler de yayınlanırken İngiliz haber ajansı Reuters ise, dikkat çekici bir iddiada bulundu.

Ajansa konuşan kaynaklar, Abramoviç ve diğer Rus oligarkların Türkiye’nin kendilerine uygulanan yaptırıma katılmadıkları gerekçesiyle Türkiye’ye yatırım yapma fırsatları aradığını öne sürdü. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını eleştiren fakat NATO müttefiklerinin yaptırımlarına katılmayan Türkiye’nin bu sayede yatırım yapmak ve malvarlıklarını korumak için güvenli bir alan oluşturabileceği de öne sürüldü.

Geçen hafta özel jetiyle İsrail’den kısa bir süreliğine İstanbul’a gelen ve daha sonra Moskova’ya uçan Abramoviç’in yatlarda olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Reuters’a konuşan ve konuyla ilgili bilgisi olan bir yetkili ise, “Abramoviç ve diğer zengin Ruslar, diğer her yerde yaptırım uygulandığı için Türkiye’ye yatırım yapmaya ilgililer. Burada biraz iş yapmak ve bazı varlıklar satın almak istiyor” dedi.

Aynı kaynak Abramoviç’in Türkiye’de bazı varlıkları olduğunu da dile getirirken başka detay paylaşmadı.

Öte yandan Reuters’a konuşan Ankara’dan bir yetkili ise, “Türkiye şu an yaptırımlara katılmayı düşünmüyor ve varlıklı Rusların satın alım yapmasını ve yatırım yapmasını istiyor. Oligarkların paralarının Türkiye’ye getirilmesi konusunda çok hassas davranıyoruz” dedi.

Abramoviç’ten konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.