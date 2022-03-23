Formula 1, Msc Cruises'i 2022 Sezonu Öncesinde Global Partner Olarak Duyurdu

FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2022'de başlayan çok yıllı anlaşma, dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen kruvaziyer markalarından biri olan İsviçre merkezli MSC Cruises'ın Formula 1'in Resmi Kruvaziyer Ortağı olmasını sağlayacak.

MSC Cruises ve Formula 1, Grand Prix hafta sonlarında MSC'nin teknolojik olarak en gelişmiş ve göz alıcı gemilerinden bazılarını limana getirmek için işbirliği yapıyor. MSC Cruises'ın etkileyici filosunun Formula 1'in üst düzey deneyimini tamamlaması ve markasının küresel görünürlüğünü artırması amaçlanıyor.

Bu benzersiz ortaklık sayesinde, MSC Cruises, denizde kaliteli tatil seçeneklerini sergilemek için Formula 1'in büyüyen küresel hayran kitlesinden yararlanabilecek ve MSC Cruises, Formula 1'in heyecanını, gemileri dünya çapında 100'den fazla ülkeye yelken açarken ağırladığı 185'ten fazla milletten misafirine sunabilecek.

MSC Cruises ve Formula 1 kendi alanlarında küresel liderler olarak, sürdürülebilir değişime doğru ilerlemeye devam etmek için bir arada olacak. Her iki şirket de Net-Sıfır Karbon taahhüdünde bulundu ve en gelişmiş çevre teknolojileri ve çözümlerine öncülük ediyor.

Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali şunları söyledi:

"MSC Cruises'ı, gerçek anlamda iki küresel markayı bir araya getiren Formula 1'in yeni Küresel Ortağı olarak duyurmaktan heyecan duyuyoruz. İki marka için mükemmel bir ortaklık: Çünkü hayranlarımız ve dünya çapındaki misafirlerimiz için en iyi deneyimi sunmaya, eğlence, lüks ve hizmeti birleştirmeye odaklanmış olan iki markayız. İkimiz de sürdürülebilir çözümlere bağlıyız. MSC'nin anlayışı ve uzmanlığı, küresel anlayışımızı mükemmel bir şekilde tamamlıyor ve markamızı geliştirmeye katkı sağlıyor.

MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago şunları söyledi:

"Biz hem denizcilik hem de çevresel olmak üzere yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesini ve benimsenmesini hızlandırmak için araştırmalara yatırım yapmaya kendimizi adadığımız için F1 ile aramızda güçlü ortak bir hırs var. İkimiz de gelecek nesillere kalıcı bir miras inşa etmek için net bir vizyonla çevresel performansı sürekli iyileştirmek için çalışıyoruz. Bu heyecan verici sezon ilerledikçe ilişkimizi birlikte geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz.”