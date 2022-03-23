Alfa Laval PureSOx Scrubber, Suyun Verimli Bir Şekilde Temizliğinde Kullanılıyor

28 Temmuz 2021'de dünyanın en büyük konteyner gemisi Samsung Heavy Industries'den yola çıktı. Evergreen Marine Corporation'ın sahibi olduğu Ever Ace, su temizleme sistemleri (WCS) ortak olan, iki Alfa Laval PureSOx Scrubber’a sahiptir. Bu çözüm, en küçük hacimde maksimum güvenilirlik sağlar.

80 MW motor gücüne uygun temizlik

Ever Ace, Evergreen'in yaklaşık 24.000 TEU kapasiteli konteyner gemilerinden oluşan rekor kapasiteli A Sınıfı için planlanan 12 gemisinden ilkidir. Yaklaşık 60 MW'lık devasa bir ana makineyle donatılmış olup, ayrıca her biri 4,5 MW'lık beş jeneratöre sahiptir.

Ever Ace, makinelerin egzoz gazını temizlemek için, biri ana makine için, diğeri jeneratörler için olmak üzere iki PureSOx Scrubber’a sahiptir. Açık veya kapalı çevrimde çalışabilen hibrit sistemler, kapalı çevrim sirkülasyon suyunun etkin bir şekilde temizlenmesini gerektirirler. Bu temizlik, özellikle yüksek hızlı santrifüj separasyon kullanan, ortak bir WCS tarafından sağlanır.

Güvenilirlik ve düşük işletme maliyetleri, Evergreen'in karar verme sürecinde her zaman önemli faktörlerdir. Bu durumda özellikle Alfa Laval'ın PureSOx ve su temizleme teknolojisine yönelik güçlü referansları çok önemli bir rol oynamıştır.

Kapasiteyi büyütün, boyutu değil

Alfa Laval'ın WCS tasarımı yakın zamanda yenilendi, kompakt ve uygun maliyetli bir seçenek sağlamak amacıyla, modüler seçenek altenatifleri artırıldı. Bu tarz mega konteyner gemileri gibi yüksek makine gücüne sahip gemilerde, işin kalbindeki santrifüj separasyona, çökeltme işlemini de eklemek daha fazla kapasiteye ulaşmamıza izin verir.

Ever Ace'deki WCS üç yüksek hızlı separatör, çökeltme modülü ve bir besleme pompasını içerir. Yaklaşık 200 t/sa'lik toplam egzoz gazı temizleme kapasitesine sahip iki PureSOx Scrubber’a hizmet etmesine rağmen, WCS yüksek verimliliğine nazaran minimal bir hacme sahiptir.

Performansı denizde onaylandı

Ever Ace kendi sınıfında ilk olduğu gibi, ortak WCS de PureSOx ekibi tarafından devreye alınan bu sistemdeki ilk tasarım oldu. Tersane’de kısa bir seyir tecrübesi esnasında yapılan sınırlı gaz yüklemesi, WCS’nin tam temizleme kapasitesini test etmek için yeterli değildi, bu nedenle Alfa Laval uzmanları, Ever Ace'i İngiltere'den Almanya ve Hollanda'ya Eylül ayında yapılan bir seferde izledi. Bu, daha kapsamlı bir WCS değerlendirmesinin yanı sıra, mürettebat eğitimi ve tersaneden ayrıldıktan sonra kapatılamayan konuların çözülmesi için de zaman sağladı.

Güzergâh boyunca WCS, yüksek makine yükleriyle daha uzun süreler boyunca gözlemlenebildi. Yolculuk boyunca çok daha büyük miktarlarda sirkülasyon suyu WCS'ye ulaştığında bile, temizleme performansı yüksekti. Gerçek uygulama verileriyle kanıtlanan bu performans ile Evergreen, PureSOx ile gelecekte de uyum içersinde çalışılabileceğinden emin oldu.

Alfa Laval PureSOx ve Alfa Laval'ın egzoz gazı temizlenmesindeki yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.alfalaval.com.tr/puresox

