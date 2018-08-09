Rosetti Superyacht’dan uzaktan kumandalı navigasyon

Rosetti, süperyatlara karadan manevra yaptırabilen yeni sistemini açıkladı. Yeni teknolojinin yönetim ve sigorta maliyetlerini düşürmesi planlanıyor.

Rosetti’nin bu yeni uzaktan kumanda teknolojisi, süperyatın köprüsünde bulunan tüm kontrolleri aynı şekilde karadan kullanmaya olanak sağlıyor. Makineden makineye (M2M) bağlantı sistemi üzerine geliştirilen teknoloji, Lloyd sertifikalı bir kılavuz gemisinde kullanıldı. Bu sistem sayesinde daha yüksek güvenlik sağlanırken yönetim ve sigorta masraflarının azalacağı, ek olarak navigasyon, itiş ve makine dairesi sistemleri maliyetlerinin de düşeceği Rosetti tarafından ön görülüyor.

Yeni uzaktan kumanda teknolojisinin siber güvenliği iki kripto tüneliyle sağlanıyor. Bu sistem sayesinde yat ve uzaktan kumanda arasında direkt bağlantı kuruluyor ve herhangi bir üçüncü parti server sistemde yer almıyor. Video ve gece görüş kameraları da beklenmedik çatışmalara karşı sistemde mevcut.

Vira Haber