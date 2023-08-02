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Rus donanması, Baltık Denizi'nde Tatbikata Başladı

Rus donanması, Baltık Denizi'nde Tatbikata Başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde "Okyanus Kalkanı-2023" adlı tatbikatın başladığını bildirdi.

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus donanmasının Baltık Denizi'nde tatbikata başladığı belirtildi.

"Okyanus Kalkanı-2023" adlı tatbikata 30'dan fazla savaş gemisi, 20 destek gemisi, 30 uçak ve yaklaşık 6 bin askerin katıldığı aktarılan açıklamada, "Tatbikat sırasında Deniz Kuvvetlerinin Rusya'nın ulusal çıkarlarını operasyonel açıdan önemli bir bölgede savunmaya hazır olup olmadığı ölçülecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, tatbikatın ne zaman sona ereceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Vira Haber

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