Rus klas kuruluşu Türk denizcilik sektörüyle buluştu

Rusya’nın dünyaca tanınan klas kuruluşu Russian Maritime Register of Shipping, Türk tersanelerinden temsilciler ve armatörlerle bir araya geldi. Güz Buluşması adıyla düzenlenen etkinlikte Russian Maritime Register of Shipping’in Türkiye ve uluslararası alandaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Rus klas kuruluşu Russian Maritime Register of Shipping (RS), Güz Buluşması adıyla düzenlenen davetteTürk tersaneleri ve armatörleriyle bir araya geldi. 28 Eylül’de Holiday In otelde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda konuk katıldı.

Russian Maritime Register of Shipping genel müdür yardımcısı Vladimir Evenko, Türkiye ofisi yönetim kurulu başkanı Ural Uygur, yönetim kurulu başkan yardımcısı Aleksandr Blinov davetlileri ağırladı. Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Türk firmalarından temsilcilerin ilgi gösterdiği gece, kokteyl ile başladı. Kokteylin ardından, davetlilere Russian MaritimeRegister of Shipping’in uluslararası alandaki ve Türkiye’deki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Russian Maritime Register of Shipping’in yapılanması, verdiği hizmetler, sahip olduğu uluslararası statü ve Türkiye’deki faaliyetlerinin anlatıldığı sunumu, CNN Türk ekranlarından tanınan haber spikeri Başak Şengül gerçekleştirdi.

Şengül, Russian Maritime Register of Shipping’in gemi seyir güvenliği ve deniz yolları ile iç sulardaki can ve mal güvenliğini sağlama alanında standartlar geliştiren, uluslararası düzeyde kabul görmüş bir klas kuruluşu olduğunun altını çizdi.

Aynı zamanda dünyanın en büyük 12 klas kuruluşunu bir araya getiren IACS’a da üye olan Rusya’nın dünyaca tanınmış klas kuruluşu Russian Maritime Register of Shipping, 850’si surveyor olmak üzere 1.300’ü aşkın kalifiye elemanıyla hizmet veriyor. 2018 yılı itibariyle Russian Maritime Register of Shipping klasında toplam tonajı 14,8 milyona ulaşan, 4500’den fazla gemi bulunuyor.

1969 yılında kurulan Russian Maritime Register of Shipping, Avrupa Birliği tarafından tanınmasının yanı sıra 70 ülkede denetleme ve sertifikasyon yapma yetkisine sahip bulunuyor.

Son yıllarda Russian Maritime Register of Shipping’in Türkiye’deki faaliyetlerinde de ciddi bir artış yaşanıyor.

Geçtiğimiz 5 yıl içinde Türkiye’de üretilen 12 gemide Russian Maritime Register of Shipping klası bulunuyor. Projesi Türk tersaneleri tarafından yürütülen ve inşası halen devam eden 3 geminin klas hizmeti de Russian Maritime Register of Shipping tarafında veriliyor.

Vira Haber