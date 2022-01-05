Rus Savaş Gemileri ve Denizaltıları, 2022'de Akdeniz'deki Geçişlerini Artıracak

Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi, kış eğitim döneminde uzak denizlerdeki görevlerin yerine getirilmesi için gemi ve denizaltı mürettebatlarının Akdeniz'deki geçişlerin yoğunluğunu artıracağını belirtti.

Güney Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamada, "Kış eğitim döneminde filo kuvvetlerinin muharebeye hazırlık çalışmalarında, gemi ve denizaltı mürettebatları tarafından Rusya Donanması'nın daimi grubu kapsamında da olmak üzere uzak denizlerdeki görevleri yerine getirmek için Akdeniz'de filolar arası geçişlerin yoğunluğu artırılacak" dendi.

2022 yılında savaş gemilerinin ve destek gemilerinin filolar arası geçişlerinin Hazar Filosu için de alışıldık bir uygulama haline geleceğini belirten Güney Askeri Bölgesi, Karadeniz Filosu'nun ve Hazar Filosu'nun savaş gemilerinin hava ve hava savunma kuvvetleriyle tatbikatlar yapacağının altını çizdi.

Rusya'nın Akdeniz'de Suriye'nin Tartus Limanı'nda bir askeri donanma üssü bulunuyor. Rus savaş gemileri, Suriye'deki operasyonlar sırasında terör hedeflerini Akdeniz'den Kalibr tipi füzelerle vurmuştu.