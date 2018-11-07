Rusya 6 ayda 100’den fazla gemiyi alıkoydu

Dışişleri Meydanı Vakfı Denetleme Kurulu Başkanı Andrey Klimenko, Mayıs-Ekim ayları arasında Azak Denizi'nde Rusya tarafından alıkonulan gemilerin sayısını açıkladı.

Klimenko’nun açıklamasına göre 17 Mayıs’tan Ekim ayına kadar Azak Denizi'nde 108 yabancı gemi alıkonuldu. Temmuz ayında 40 gemi alıkonulurken, Ekim ayında sadece iki gemi alıkonuldu. Ayrıca Klimenko en uzun gemi alıkonulma süresinin 282 saat (11 gün 18 saat) olduğunu belirtti.

Ağustos ayında denizdeki fırtınalı havalar nedeniyle alıkonulmaların azaldığını ifade eden Klimenko, Eylül ve Ekim ayında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri gemileri yer değiştirdiği ve Batılı ülkeler açıklamalar yaptığı için gemilerin daha az alıkonulduğunu belirtti.

Bilindiği gibi Ukrayna, Rusya’nın saldırgan eylemleri nedeniyle Azak Denizi’ndeki askeri varlığı güçlendime kararı almıştı. Eylül ayında Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 2 adet savaş gemisi, Kerç Boğazı'ndan geçerek Azak Denizi'ne giriş yapmıştı.

Vira Haber