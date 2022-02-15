Rusya Genelkurmay Başkanlığı: Sınırlarımızı İhlal Eden Gemileri Vurmaya Hazırız

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde ‘yuvarlak masa’ toplantısında konuşan Gacimagomedov, geçen cumartesi bir Amerikan denizaltısının Rus ulusal sularına girmesi gibi durumlarda Rus ordusunun ateş açmaya hazır olup olmadığı sorusuna, ordunun bunu yapmaya hazır olduğu, fakat bu tür kararların en düzeyde alındığı yanıtını verdi.

Gacimagomedov, “Biz her zaman hazırız. Fakat mesele şu ki, bu tür kararlar sadece en üst düzeyde alınıyor” diye konuştu.

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Kuril Adalarının yakınında Rus karasularına giren ABD’ye ait bir denizaltının tespit edildiğini, Rus savaş gemisinin denizaltıyı Rusya’ya ait sulardan çıkmak zorunda bıraktığını açıklamıştı.

Bakanlığın açıklamasında, ABD denizaltısının radar ve akustik kontrol araçlarında hedefi ikiye bölmek için kendinden tahrikli simülatör kullanarak maksimum hızla Rusya karasularından ayrıldığı kaydedilmişti.

ABD’nin o bölgeden sorumlu askeri yetkilisi ise Amerikan denizaltılarının Rus karasularında operasyon yapmadıklarını açıklamıştı, aynı zamanda Amerikan denizaltılarının bulunduğu yerler hakkında yorum yapmaktan kaçınmıştı.

