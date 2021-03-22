Rusya: Karadeniz’e Giren ABD Savaş Gemisi Yakın Takibe Alındı
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’e giren ABD Donanması’na ait USS Monterey güdümlü füze kruvazörünün Rus filo tarafından yakın takibe alındığını belirtti. ABD donanmasına ait füze kruvazörü ’USS Monterey’ İstanbul Boğazı’ndan geçmişti.
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Rusya'dan yapılan açıklamada Karadeniz’e giren ABD savaş gemisi USS Monterey yakın takibe alındığı ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Rusya Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları, 19 Mart 2021’de Karadeniz sularına giren ABD Donanması’na ait USS Monterey kruvazörünü yakın takibe aldı” ifadesine yer verildi.
Vira Haber
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